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16:52 (мск), источник: ТАСС

У одного из футболистов турецкого «Фенербахче» выявлены симптомы коронавируса

АНКАРА, 25 марта. /ТАСС/. Симптомы коронавирусной инфекции выявлены у одного из игроков турецкого футбольного клуба «Фенербахче». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Сделанные анализы выявили у одного из наших игроков и одного члена медперсонала признаки коронавируса нового типа (COVID-19). Они были направлены в больницу, чтобы были проведены дальнейшие исследования и лечение», — отмечается в коммюнике.

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В клубе при этом не назвали их имена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени общее число скончавшихся в Турции от коронавируса составляет 37 человек, а заразившихся — 1529.

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