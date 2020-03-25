У одного из футболистов турецкого «Фенербахче» выявлены симптомы коронавируса

«Сделанные анализы выявили у одного из наших игроков и одного члена медперсонала признаки коронавируса нового типа (COVID-19). Они были направлены в больницу, чтобы были проведены дальнейшие исследования и лечение», — отмечается в коммюнике.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. К настоящему времени общее число скончавшихся в Турции от коронавируса составляет 37 человек, а заразившихся — 1529.