«Фенербахче» сообщил о заражении своего игрока коронавирусом

«Игроки, технический персонал и административные сотрудники нашей футбольной команды сегодня прошли тест на коронавирус. Проведённые исследования выявили признаки COVID-19 у нашего игрока и сотрудника медицинского отдела. Они были отправлены в больницу с целью проведения дальнейших обследований и лечения», — говорится в сообщении стамбульского клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В Турции положительный тест на коронавирус прошли более 1,8 тыс. человек.