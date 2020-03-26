Жена Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и его супруга Мария приняли участие в челлендже с туалетной бумагой.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и его супруга Мария приняли участие в челлендже с туалетной бумагой.
Видеозапись челленджа жена Погба разместила на своей странице в «Инстаграме». Футболист кинул супруге туалетную бумагу, она начала чеканить рулон, однако он от её ноги отлетел прямо в лицо годовалому сыну футболиста. «Вот что бывает, когда я пытаюсь поучаствовать в челлендже», — написала Мария.
Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской