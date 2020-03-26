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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Погба во время челленджа попала туалетной бумагой в лицо сыну

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и его супруга Мария приняли участие в челлендже с туалетной бумагой.

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17
фотографий
17
фотографий

Видеозапись челленджа жена Погба разместила на своей странице в «Инстаграме». Футболист кинул супруге туалетную бумагу, она начала чеканить рулон, однако он от её ноги отлетел прямо в лицо годовалому сыну футболиста. «Вот что бывает, когда я пытаюсь поучаствовать в челлендже», — написала Мария.

Во время загрузки произошла ошибка.

Челлендж призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Его суть заключается в чеканке рулона туалетной бумаги. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги, среди которых полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, игроки «Спартака» Джордан Ларссон, Артём Ребров и Самуэль Жиго, форвард «Зенита» Себастьян Дриусси и другие.

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