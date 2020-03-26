Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая группа белорусских футбольных специалистов успешно прошла обучение по программе «В-диплом УЕФА» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая группа белорусских футбольных специалистов успешно прошла обучение по программе «В-диплом УЕФА» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди двух десятков, ставших обладателями тренерских лицензий, несколько известных игроков, выступавших в составе национальной сборной Беларуси. Это, в частности, Виталий Родионов, Александр Павлов, Геннадий Близнюк и Дмитрий Мозолевский. Диплом получила и одна представительница прекрасного пола — Клавдия Софьина.
Сертификаты об успешном завершении учебы вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов, который пожелал новоиспеченным тренерам успехов на новом поприще.