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22:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футбольные специалисты получили тренерские лицензии УЕФА

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая группа белорусских футбольных специалистов успешно прошла обучение по программе «В-диплом УЕФА» в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Среди двух десятков, ставших обладателями тренерских лицензий, несколько известных игроков, выступавших в составе национальной сборной Беларуси. Это, в частности, Виталий Родионов, Александр Павлов, Геннадий Близнюк и Дмитрий Мозолевский. Диплом получила и одна представительница прекрасного пола — Клавдия Софьина.

Сертификаты об успешном завершении учебы вручил председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимир Базанов, который пожелал новоиспеченным тренерам успехов на новом поприще.

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