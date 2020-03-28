Месси и Роналду вместе против пандемии: Лео вложил миллион евро в клиники, Криш закупает аппараты ИВЛ для Мадейры
Не остались в стороне.
Не остались в стороне.
Во время эпидемии коронавируса футболисты, тренеры и клубы в целом не просто сидят на самоизоляции, но и помогают клиникам и пострадавшим от болезни. Sport24 уже рассказывал обо всех, кто вложился, объявил сбор средств или даже сам стал волонтером — теперь сосредоточимся на Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
Лео принял участие в кампании ФИФА по борьбе с коронавирусом. На испанском Лео попросил не касаться лишний раз рта, носа и рта. Вместе с ним в видео снялись Валерий Карпин, Алиссон, Самюэль Это’О и другие легенды.
Также Месси перечислил миллион евро на счета нескольких больниц. По данным Mundo Deportivo, часть средств получит больница в Барселоне, а другую часть — медицинский центр в Аргентине.
Совместная работа продолжится.
Ранее вместе с агентом Жорже Мендешев Криштиану профинансировал три отделения интенсивной терапии в двух больницах Лиссабона и одной клинике в Порту. На счет госпиталей перечислено около миллиона евро. Лиссабонец Мендеш заказал 200 тысяч медицинских халатов и 50 тысяч защитных масок. В соцсетях Роналду Также Роналду активно задействовал соцсети: опубликовал памятку о мерах предосторожности в условиях пандемии коронавируса и снял милое видео со своими детьми, в котором показал, как правильно дезинфицировать руки.
Роналду отсиживается дома в Фуншале: трое его партнеров по «Ювентусу» Даниэле Ругани, Пауло Дибала и Блез Матюиди заразились вирусом (правда, уже чувствуют себя нормально).
Это не понравилось
В инстаграме Роналду опубликовал в инстаграме пост, где выразил поддержку заболевшим (из «Юве» тогда вирус обнаружили лишь у Ругани) и медработникам, рискующих жизнями ради других. «Мир переживает очень трудный момент, который требует от всех нас особой осторожности и внимания, — написал также Роналду. — Я говорю с вами сегодня не как футболист, а как сын, отец, человек, которого волнуют последние события, которые затрагивают весь мир. Важно, чтобы мы все следовали советам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и руководящих органов в отношении того, как нам справиться с текущей ситуацией. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других интересов. Все мои мысли с теми, кто потерял
Еще Криштиану выложил памятку о мерах предосторожности: часто мыть руки с мылом и обрабатывать их септиком, соблюдать дитснацию минимум в метр, не трогать лицо, как можно раньше обращаться за помощью в случае плохого самочувствия и не пренебрегать рекомендациями официальных лиц.
Дома Роналду, обычно помешанный на своем физическом состоянии, как может поддерживает форму.
Вместе со своим агентом Мендешем Криш профинансировал три отделения интенсивной терапии в двух больницах Лиссабона и одной клинике в Порту, перечислив более миллиона евро. Также Роналду активно задействовал соцсети: опубликовал памятку о мерах предосторожности в условиях пандемии коронавируса и снял милое видео со своими детьми, в котором показал, как правильно дезинфицировать руки.
Минское «Динамо» воплотило фантазию Глеба в коллаж.