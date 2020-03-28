Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии сына. В «Валенсии» заболело 25 человек

Источник: Спорт-Экспресс

По данным Marca, всего в «Валенсии» — 25 заболевших.

— У Дениса все хорошо, отлично. Он тренируется в домашних условиях, выполняет задания, которые клуб раздал игрокам на время карантина. Он не болеет коронавирусом, — сказал Черышев-старший.

В текущем сезоне 29-летний Черышев провел 22 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.