Отец Дениса Черышева рассказал о состоянии сына. В «Валенсии» заболело 25 человек

По данным Marca, всего в «Валенсии» — 25 заболевших.
— У Дениса все хорошо, отлично. Он тренируется в домашних условиях, выполняет задания, которые клуб раздал игрокам на время карантина. Он не болеет коронавирусом, — сказал Черышев-старший.
В текущем сезоне 29-летний Черышев провел 22 матча, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 602 262 человек. Умерших — 27 889, выздоровевших — 131 854. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.