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18:23 (мск), источник: ТАСС

Футболист академии испанского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет

ТАСС, 28 марта. Игрок академии испанского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

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Причины смерти игрока не сообщаются.

«Мы потрясены печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем по этому поводу. “Атлетико” скорбит вместе с семьей и друзьями Кристиана в это тяжелейшее время», — заявил президент клуба Энрике Сересо, которого цитирует пресс-служба.

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Минчола шесть лет находился в системе мадридского клуба.

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