Футболист академии испанского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет
ТАСС, 28 марта. Игрок академии испанского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет. Об этом сообщает
ТАСС, 28 марта. Игрок академии испанского футбольного клуба «Атлетико» Кристиан Минчола умер в возрасте 14 лет. Об этом сообщает
Причины смерти игрока не сообщаются.
«Мы потрясены печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем по этому поводу. “Атлетико” скорбит вместе с семьей и друзьями Кристиана в это тяжелейшее время», — заявил президент клуба Энрике Сересо, которого цитирует
Минчола шесть лет находился в системе мадридского клуба.