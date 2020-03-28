Футболист академии испанского «Атлетико» умер в возрасте 14 лет

«Мы потрясены печальными известиями о смерти нашего игрока и глубоко сожалеем по этому поводу. “Атлетико” скорбит вместе с семьей и друзьями Кристиана в это тяжелейшее время», — заявил президент клуба Энрике Сересо, которого цитирует пресс-служба.