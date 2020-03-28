QazSport выступил с заявлением о показе чемпионата Беларуси и раскрыл тайну о Месси
QazSport прокомментировал информацию о том, что телеканал приобрел показ матчей высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
QazSport прокомментировал информацию о том, что телеканал приобрел показ матчей высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новость об этом появилась на сайте KazFootball.kz. Отмечалось, что права на показ игр уже приобрели «Матч ТВ» и украинский канал Sport1.
«Телеканал QazSport к данной “новости” хотел бы добавить еще одну: Месси тоже, по неподтвержденной информации (так как в чемпионате Испании перерыв
Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Беларуси. Сейчас продолжаются игры второго тура белорусского чемпионата.
Объем ставок на матчи белорусского турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.
Напомним, казахстанская