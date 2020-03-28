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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

QazSport выступил с заявлением о показе чемпионата Беларуси и раскрыл тайну о Месси

QazSport прокомментировал информацию о том, что телеканал приобрел показ матчей высшей лиги Беларуси по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Новость об этом появилась на сайте KazFootball.kz. Отмечалось, что права на показ игр уже приобрели «Матч ТВ» и украинский канал Sport1.

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«Телеканал QazSport к данной “новости” хотел бы добавить еще одну: Месси тоже, по неподтвержденной информации (так как в чемпионате Испании перерыв из-за коронавируса), будет пока играть в чемпионате Никарагуа. Kazfootballkz, будем рады любым “новостям” относительно нашего телеканала, о которых мы узнаем лишь после вас. Всегда открыты к любым предложениям и идеям», — говорится в сообщении телеканала в соцсетях.

Во всем мире все еще проводятся чемпионаты только в двух странах — Никарагуа и Беларуси. Сейчас продолжаются игры второго тура белорусского чемпионата.

Объем ставок на матчи белорусского турнира увеличился в 14 раз, а о чемпионате пишут даже всемирно известные СМИ вроде The New York Times, ESPN, Deutsche Welle и Daily Mail.

Напомним, казахстанская премьер-лига приостановлена до 15 апреля. До этой же даты в стране введено чрезвычайное положение.

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