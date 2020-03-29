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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» обыграла «Смолевичи», одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из двух сегодняшних матчей футболисты «Ислочи» обыграли на поле минского стадиона «Динамо» гостей из «Смолевичей» с минимальным перевесом — 1:0.

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Победный мяч на 9-й минуте встречи забил Момо Янсане. Он же в первом туре принес победу «Ислочи» в матче с гродненским «Неманом».

Сегодня гродненские футболисты принимают на своем стадионе «Витебск».

Результаты остальных встреч второго тура: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2.

Турнирную таблицу сейчас возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из шести возможных.

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Ислочь
1:0
Первый тайм: 1:0
Смолевичи
Футбол, Беларусь, 2-й тур29.03.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Виталий ЖуковскийАлександр Бразевич
Голы
Момо Янсане9′
Составы команд
1Егор Хаткевич
1Александр Фильцов
4Алексей Янушкевич
5Эдуард Жевнеров
17Сергей Карпович
17Илья Ращеня
82′
22Годфри Биток Стефен
7Анатолий Макаров
52Павел Рыбак
20Константин Котов
55′
10Николай Януш
87′
22Алексей Бутаревич
15Дмитрий Комаровский
24Алексей Вакулич
99Момо Янсане
9Владислав Мухамедов
26Сергей Концевой
77′
10Иван Верас
5Александр Папуш
90+1′
30Александр Александрович
53′70′
8Сандро Цвейба
45′
4Арсений Бондаренко
11Владислав Глинский
77Алексей Турик
29′60′
91Олег Патоцкий
67′
97Жан-Морель По
27Александр Макась
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)7
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
14Фолы14
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гораютин(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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