«Ислочь» обыграла «Смолевичи», одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси

В первом из двух сегодняшних матчей футболисты «Ислочи» обыграли на поле минского стадиона «Динамо» гостей из «Смолевичей» с минимальным перевесом — 1:0.

Победный мяч на 9-й минуте встречи забил Момо Янсане. Он же в первом туре принес победу «Ислочи» в матче с гродненским «Неманом».

Сегодня гродненские футболисты принимают на своем стадионе «Витебск».

Результаты остальных встреч второго тура: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2.

Турнирную таблицу сейчас возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из шести возможных.