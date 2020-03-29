«Ислочь» обыграла «Смолевичи», одержав вторую победу на старте футбольного чемпионата Беларуси
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня завершается программа второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из двух сегодняшних матчей футболисты «Ислочи» обыграли на поле минского стадиона «Динамо» гостей из «Смолевичей» с минимальным перевесом — 1:0.
Победный мяч на 9-й минуте встречи забил Момо Янсане. Он же в первом туре принес победу «Ислочи» в матче с гродненским «Неманом».
Сегодня гродненские футболисты принимают на своем стадионе «Витебск».
Результаты остальных встреч второго тура: «Слуцк» — «Динамо» (Брест) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — БАТЭ (Борисов) — 2:1, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Белшина» (Бобруйск) — 1:0, «Рух» (Брест) — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 0:1, «Городея» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:2, «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:2.
Турнирную таблицу сейчас возглавляют «Минск», «Энергетик-БГУ», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 6 очков из шести возможных.
|Виталий Жуковский
|Александр Бразевич
|Момо Янсане
|9′
|1
|Егор Хаткевич
|1
|Александр Фильцов
|4
|Алексей Янушкевич
|5
|Эдуард Жевнеров
|17
|Сергей Карпович
|17
|Илья Ращеня
82′
|22
|Годфри Биток Стефен
|7
|Анатолий Макаров
|52
|Павел Рыбак
|20
|Константин Котов
55′
|10
|Николай Януш
87′
|22
|Алексей Бутаревич
|15
|Дмитрий Комаровский
|24
|Алексей Вакулич
|99
|Момо Янсане
|9
|Владислав Мухамедов
|26
|Сергей Концевой
77′
|10
|Иван Верас
|5
|Александр Папуш
90+1′
|30
|Александр Александрович
53′70′
|8
|Сандро Цвейба
45′
|4
|Арсений Бондаренко
|11
|Владислав Глинский
|77
|Алексей Турик
29′60′
|91
|Олег Патоцкий
67′
|97
|Жан-Морель По
|27
|Александр Макась
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Гораютин(Беларусь)