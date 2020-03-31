Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютно несчастлив. В тюрьме нет роскоши

«Роналдиньо абсолютно несчастлив. Его всегда отличает улыбка, позитивная энергия и образ жизни. Но сейчас, учитывая его нынешнее положение, эта улыбка ушла с его лица, потому что он в тюрьме — месте, к которому он не привык. Там нет никакого подобия роскоши», — цитирует Куэваса The Sun со ссылкой на CNN Radio.



Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобождён из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.



Ранее в Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме.