Бывший парагвайский футболист: Роналдиньо абсолютно несчастлив. В тюрьме нет роскоши
Бывший футболист сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о настрое
Бывший футболист сборной Парагвая Нельсон Куэвас рассказал о настрое
«Роналдиньо абсолютно несчастлив. Его всегда отличает улыбка, позитивная энергия и образ жизни. Но сейчас, учитывая его нынешнее положение, эта улыбка ушла с его лица, потому что он в тюрьме — месте, к которому он не привык. Там нет никакого подобия роскоши», — цитирует Куэваса The Sun со ссылкой на CNN Radio.
Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день
Ранее в Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме.
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Ранее с обращением к Роналдиньо выступил его бывший партнёр по «Барселоне» Самуэль Это'О.