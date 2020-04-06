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09:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» не планирует продавать Гризманна летом

Испанская «Барселона» не планирует расставаться с французским нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Marca.

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16
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«Барса» не будет ни продавать Гризманна, ни включать его в сделки по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Сам игрок также не хочет покидать «Барселону». В руководстве клуба считают, что игрок ещё не окончательно адаптировался в клубе, привыкает к игре на фланге, и ему нужен ещё как минимум год в составе команды.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.

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