«Барселона» не планирует продавать Гризманна летом

«Барса» не будет ни продавать Гризманна , ни включать его в сделки по приобретению нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара или аргентинского форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Сам игрок также не хочет покидать «Барселону». В руководстве клуба считают, что игрок ещё не окончательно адаптировался в клубе, привыкает к игре на фланге, и ему нужен ещё как минимум год в составе команды.