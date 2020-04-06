Португальский защитник Диаш превзошёл Роналду в его челлендже

Вслед за своим партнёром по национальной команде 22-летний игрок выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В итоге Диаш превзошёл Роналду.