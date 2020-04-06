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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Португальский защитник Диаш превзошёл Роналду в его челлендже

Защитник «Бенфики» и сборной Португалии Рубен Диаш принял участие в челлендже своего соотечественника, нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Вслед за своим партнёром по национальной команде 22-летний игрок выполнил на скорость упражнение на пресс. В положении лёжа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. В итоге Диаш превзошёл Роналду.

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Диаш является воспитанником «Бенфики» и защищает цвета клуба с 2017 года. В сборную Португалии Рубен вызывается с 2018 года.

Ранее участие в челлендже приняли полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, нападающий «Динамо» Николай Комличенко и хавбек «Локомотива» Антон Миранчук.

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