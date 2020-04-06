Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
19:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сон Хын Мин приступит к военной службе в Корее

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдет обязательную военную службу у себя на родине в Корее, сообщает официальный сайт клуба.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Форвард в конце марта вернулся в Корею, где сейчас находится на карантине на фоне пандемии коронавируса.

16 февраля Сон Хын Мин сломал руку во время игры с «Астон Виллой» (3:2) 16 февраля. Лондонцы отмечают, что он продолжает восстановление и находится в постоянном контакте с врачами команды.

В Лондон футболист вернется после прохождения службы в мае.

Из-за коронавируса сезон в чемпионате Англии приостановлен, и пока неизвестно, когда он возобновится.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Героиня светских журналов уже в 17». Внучка Ельцина, к которой мог сорваться Смолов
Скандал вокруг шоу Загитовой. Почему на самом деле начальник Тутберидзе получал миллионы
Дана Уайт поставил точку: Бой Хабиба с Фергюсоном отменен
The Athletic: В «Монреале» хотят вернуть Ковальчука
Емельяненко вступился за обвиненного в трусости Нурмагомедова
Самая горячая спортсменка России не даст заскучать на карантине
10 легендарных команд из 1990-х. Что с ними случилось?
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
СМИ: «Реал» попытается приобрести форварда сборной Англии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь