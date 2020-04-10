Черышев: Черчесов периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, введённого
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России Денис Черышев рассказал, как поддерживает форму во время карантина, введённого
«Я очень слежу за формой. Если сезон возобновят, то реально будут
Старые травмы? Слава богу, ничего не беспокоит, чувствую себя прекрасно. На тренировках стараюсь уделять больше времени проблемным местам. У каждого футболиста они есть. Надеюсь скоро вернуться на поле ещё сильнее.
Поддерживаю ли связь с тренерским штабом сборной России? Да, Станислав Саламович Черчесов периодически звонит и спрашивает, как дела. Не скрою, это очень приятно. С ребятами поддерживаю связь. Недавно разговаривал с Ромой Нойштедтером и Костей Раушем. Собираюсь написать Марио Фернандесу. Узнать, как жизнь у него», — приводятся слова Черышева в группе сборной России по футболу в соцсети «ВКонтакте».