Радимов: Не закрывайте чемпионат Беларуси, это очень интересно!
Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов похвалил белорусский чемпионат.
Тренер «Зенита-2», бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов похвалил белорусский чемпионат.
«Не закрывайте чемпионат Беларуси! Это очень интересно!» — написал
Ранее Радимов выразил мнение, что чемпионаты России и Беларуси стоит объединить.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены
Сегодня, 12 апреля, в матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Минск» потерпел крупное поражение от БАТЭ со счётом 0:3. БАТЭ, набрав шесть очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси. «Минск» (6) — на 9-м месте.