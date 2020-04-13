225 миллионов, самый дорогой трансфер в истории, интерес МЮ и «Реала». Новая мыльная опера — теперь про Кейна

Источник: AP 2020

Пока в мире не играют в футбол из-за коронавируса — есть куча времени посмотреть сериалы. Но для этого не обязательно лезть на Netflix или качать новые торренты. Можно просто открыть спортивные СМИ — здесь тоже порядок с мыльными операми. Мы уже видели топовые сериалы — «Неймар и камбэк в Барселону», «Погба и “я всегда всем недоволен в МЮ”», «Эриксен и “отпустите меня хоть куда-нибудь из этого Лондона”». Трансферные саги запускают регулярно — и у нас есть новая.

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Не скучайте и смотрите новые серии почти каждый день. «Кейн и 225 миллионов» — во всех кинотеатрах страны. Именно столько, по информации британских СМИ, за Харри хочет выручить «Тоттенхэм». Президент клуба Даниэль Леви знает, как разводить на деньги потенциальных покупателей. Так что даже самый дорогой трансфер в истории футбола ему по силам.

Что мы узнали из первых серий новой мыльной оперы:

«Тоттенхэм» действительно может продать Кейна. У клуба куча долгов из-за нового стадиона (700 млн фунтов), плюс проблемы из-за коронавируса. Леви готов выслушивать предложения по Кейну. Три основных претендента — «МЮ», «Реал» и «Ювентус».

От «Юнайтед» Леви хочет не меньше 225 миллионов евро. Если «МЮ» выложит столько — Кейн станет самым дорогим игроком в истории футбола. Сейчас этот гордый статус носит Неймар — его трансфер из «Барселоны» обошелся «ПСЖ» в 222 млн.

Впрочем, «Тоттенхэм» не горит желанием продавать Кейна именно «МЮ». Или другому клубу АПЛ. Леви не в восторге от идеи усилить конкурента топовым нападающим. Поэтому варианты с «Реалом» и «Ювентусом», которые тоже интересуеются Кейном, для «Тоттенхэма» предпочтительнее.

Трансфер Кейна еще пару месяцев назад смотрелся дешевой «уткой». Харри — MVP фанатских сердец «Тоттенхэма», его обожают все, кто связан со «шпорами». Болельщики, партнеры по команде, сотрудники клуба. Саундтрек каждого матча «Тоттенхэма» — песня He’s one of our own. Песня, конечно, про Кейна — воспитанника клуба, который стал его главной суперзвездой.

Полная идиллия в общем — ми-ми-ми, а не игрок для «Тоттенхэма». Тру капитан лондонской команды.

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Реально казалось, что «Тоттенхэм» и Кейн идеально подходят друг к другу. Форвард-трудоголик, который без понтов и пафоса делает свою работу. Растет вместе с клубом. Хочет выигрывать трофеи именно с родным «Тоттенхэмом». Об интересе топ-клубов к Кейну говорят уже лет 5 — ну, логично, когда человек постоянно колотит по 20+ голов в АПЛ.

Но было очевидно, что Леви не будет продавать своего топ-страйкера. Во многом потому что сам Харри никуда не хочет. Но ситуация изменилась. «Тоттенхэм», выйдя в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, проваливает нынешний — команда уперлась в потолок, Почеттино уволили, Моуринью, как и всегда, работает неоднозначно, топовых игроков «шпоры» не покупают. Короче, «Тоттенхэм» явно не на той стадии развития, которая устраивает Кейна.

«Могу ли я уйти из “Тоттенхэма”? Я амбициозный игрок. Да, я люблю “Тоттенхэм” всем сердцем. Всегда буду любить. Но я не готов ответить четко — “да” или “нет”. Скажу так: я не из тех, кто останется только ради того, что остаться. Если я не буду чувствовать, что “Тоттенхэм” движется в правильном направлении… Все возможно», — сказал недавно Харри Джейми Реднаппу в прямом эфире инстаграма. Просто «тончайший» намек от нападающего.

Кейн не первый год — суперзвезда мирового масштаба. Лучший страйкер всея Англии и один из лучших в АПЛ. Человек с трансферной стоимостью 100+ миллионов. Особое отношение к родному клубу — это круто. Но рано или поздно романтика заканчивается, любовь проходит, вянут северолондонские помидоры — начинается суровая реальность. В ней Кейну нужны трофеи. А трофеи и «Тоттенхэм» — это мимо кассы. Пока что, по крайней мере.

Замиксуйте сюда коронавирус, из-за которого финансово страдают все клубы. «Тоттенхэм» не исключение. Почти 700 миллионов фунтов долгов за новенький супер-стадион. Ну и принцип Леви «хоть маму родную продам — если выгодно». Плюс финансовой гуру уже облажался в истории с Эриксеном — Кристиана не отпустили летом за хорошие деньги, а зимой сбагрили в «Интер» хоть за какие-то. Но 15 миллионов за игрока стоимостью 90 — это эпик фейл.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B75ds8uhX9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B75ds8uhX9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B75ds8uhX9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Harry Kane (@harrykane)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-29T09:04:45+00:00">29 Янв 2020 в 1:04 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Леви по-прежнему знает, как продавать свои активы вовремя — так было с Бэйлом, Модричем, Уокером. В итоге получаем то, что выглядело лишь идиотским слухом: Кейн и правда может уйти из «Тоттенхэма» в топ-клуб.

Теперь это реальность.