225 миллионов, самый дорогой трансфер в истории, интерес МЮ и «Реала». Новая мыльная опера — теперь про Кейна

Трансфер Кейна еще пару месяцев назад смотрелся дешевой «уткой». Харри — MVP фанатских сердец «Тоттенхэма», его обожают все, кто связан со «шпорами». Болельщики, партнеры по команде, сотрудники клуба. Саундтрек каждого матча «Тоттенхэма» — песня He’s one of our own. Песня, конечно, про Кейна — воспитанника клуба, который стал его главной суперзвездой.