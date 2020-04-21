Текущие события
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
10
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
10
Футбол. Зарубежный
18.04
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото 2020 года
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
11:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тот самый день, когда 11 лет назад Аршавин оформил покер в матче против «Ливерпуля»

21 апреля 2009 года российский нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин оформил покер в гостевой встрече АПЛ против «Ливерпуля» (4:4).

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Аршавин стал первым игроком, которому удалось сделать покер на «Энфилде» в чемпионате Англии за последние 63 года. Также форвард впервые в своей карьере оформил покер, еще трижды он забивал по три гола в матчах чемпионата России.

Всего за «Арсенал» Аршавин провел 144 матча, в которых забил 31 гол и сделал 38 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 От порноактрисы до знаменитого фитнес-тренера. Невероятная история чешской супермодели
«Лена, что ты творишь!» Еще одно фото российской конькобежки с Бали на карантине
Вернется ли футбол уже в мае? В серии А знают ответ
НХЛ отклонила контракт россиянина с «Коламбусом»
НХЛ организовала совместное интервью Овечкина и Гретцки (видео)
Культовая шайба Козлова. «Детройт» ждал этого гола 40 лет
В Голландии закроют футбол до осени?
Тарасова призвала возобновить тренировки фигуристов сборной РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь