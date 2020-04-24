Хоккеисты в Белоруссии заразились коронавирусом. А что с футболом?
6-й тур высшей лиги будет сыгран, несмотря на пандемию.
6-й тур высшей лиги будет сыгран, несмотря на пандемию.
На этой неделе коронавирус добрался и до белорусского спорта. 21 апреля
Белорусский лидер не собирается садиться на карантин, несмотря ни на что:
— Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее, — сказала
Более того, он
— Слушайте, я еще раз подчеркиваю: надо — введем и комендантский час. Надо — изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет, — приводит слова Лукашенко «Беларусь сегодня». — Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше. О том, что 350 миллионов людей будет в мире голодать. То ли еще будет. А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос (и только ленивый не вытирал об меня ноги): пандемия пройдет, жрать что будем? Сегодня уже никто не критикует за это.
Поэтому нормальная жизнь в Белоруссии не останавливается, несмотря на пандемию. Это касается и футбола: в высшей лиге стартует 6-й тур.
20 апреля Сергей Гуренко покинул пост главного тренера столичной команды. «Динамо» стартовало неудачно: три поражения в пяти матчах и печальное 12-е место в турнирной таблице, явно не соответствующее подбору игроков и клубным амбициям. Минчан возглавил Леонид Кучук — тренер, известный в России по работе с «Локомотивом», «Кубанью» и «Ростовом».
По сообщениям канала «Беларусь 1», перед Кучуком поставлена задача войти в призовую тройку. И ее выполнение начнется с матча против «Смолевичей» — команды, занимающей предпоследнее место.
6-й тур высшей лиги обозначает и ряд других вопросов:
— прервет ли неудачную серию недавний лидер — «Энергетик-БГУ», встречающийся с идущим 14-м «Неманом»?
— продолжит ли удивлять «Городея», играющая с неудачно начавшим сезон БАТЭ?
— как сыграют команды, считавшиеся одними из главных фаворитов сезона: действующий чемпион страны брестское «Динамо» и бронзовый «Шахтер» из Солигорска?
— поможет ли магия Леонида Слуцкого идущему первым «Слуцку», или же баянист «Ислочи» вдохновит свою команду на занятие лидирующих позиций?
Всемирная организация здоровья (ВОЗ)
Лукашенко заявляет, что не будет игнорировать призывы организации:
— Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации, — приводит слова президента
Правда, в это верится с трудом, учитывая предыдущие заявления о «психозе» и сопряженных с ним экономических трудностях. Поэтому футбол продолжится.