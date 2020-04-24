Хоккеисты в Белоруссии заразились коронавирусом. А что с футболом?

Источник: Спорт-Экспресс

На этой неделе коронавирус добрался и до белорусского спорта. 21 апреля Telegram-канал NEXTA сообщил о заражении сразу 23 хоккеистов «Немана». Инфицированные выявлены и в основном составе, и в молодежке. Более того, коронавирус был диагностирован у Дмитрия Мелешко — игрока команды президента Белоруссии. 11 апреля он выходил на лед вместе с Александром Лукашенко.

«Пандемия пройдет, жрать что будем?»

Белорусский лидер не собирается садиться на карантин, несмотря ни на что:

— Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удаленку и прочее, — сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью «РИА Новости».

Более того, он по-прежнему выступает против введения ограничительных мер, ссылаясь на тяжелые экономические последствия:

— Слушайте, я еще раз подчеркиваю: надо — введем и комендантский час. Надо — изолируем города, поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет, — приводит слова Лукашенко «Беларусь сегодня». — Сейчас все говорят больше уже об экономике, о том, как будем жить дальше. О том, что 350 миллионов людей будет в мире голодать. То ли еще будет. А я ведь полтора месяца назад ребром поставил вопрос (и только ленивый не вытирал об меня ноги): пандемия пройдет, жрать что будем? Сегодня уже никто не критикует за это.

Поэтому нормальная жизнь в Белоруссии не останавливается, несмотря на пандемию. Это касается и футбола: в высшей лиге стартует 6-й тур.

Кучук спасет минское «Динамо»?

20 апреля Сергей Гуренко покинул пост главного тренера столичной команды. «Динамо» стартовало неудачно: три поражения в пяти матчах и печальное 12-е место в турнирной таблице, явно не соответствующее подбору игроков и клубным амбициям. Минчан возглавил Леонид Кучук — тренер, известный в России по работе с «Локомотивом», «Кубанью» и «Ростовом».

По сообщениям канала «Беларусь 1», перед Кучуком поставлена задача войти в призовую тройку. И ее выполнение начнется с матча против «Смолевичей» — команды, занимающей предпоследнее место.

6-й тур высшей лиги обозначает и ряд других вопросов:

— прервет ли неудачную серию недавний лидер — «Энергетик-БГУ», встречающийся с идущим 14-м «Неманом»?

— продолжит ли удивлять «Городея», играющая с неудачно начавшим сезон БАТЭ?

— как сыграют команды, считавшиеся одними из главных фаворитов сезона: действующий чемпион страны брестское «Динамо» и бронзовый «Шахтер» из Солигорска?

— поможет ли магия Леонида Слуцкого идущему первым «Слуцку», или же баянист «Ислочи» вдохновит свою команду на занятие лидирующих позиций?

ВОЗ и Лукашенко

Всемирная организация здоровья (ВОЗ) по-прежнему призывает Белоруссию к введению ограничений. В частности, к приостановке спортивных мероприятий. Тревога медиков понятна: число инфицированных коронавирусом в республике возросло до 8022 человек, а 23 апреля был зафиксирован рекордный прирост (+741).

Лукашенко заявляет, что не будет игнорировать призывы организации:

— Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ, но будет действовать сообразно ситуации, — приводит слова президента Telegram-канал ATN-News.