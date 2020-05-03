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21:42 (мск), источник: ТАСС

Представлен рейтинг клубов по общей стоимости игроков после снижения цен из-за пандемии

ТАСС, 3 мая. Портал Transfermarkt опубликовал обновленный после снижения цен из-за пандемии коронавируса рейтинг клубов по общей стоимости футболистов.

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Источник: AP 2020

Рейтинг возглавил английский «Манчестер Сити», оставшийся единственным клубом в мире, где общая стоимость игроков превышает €1 млрд (€1,02 млрд). На втором месте расположился еще один английский клуб — «Ливерпуль» (€967 млн), на третьем — испанский «Реал» (€888 млн).

Также в десятку вошли испанская «Барселона» (€852,7 млн), французский «Пари Сен-Жермен» (€843,7 млн), германская «Бавария» (€756,6), испанский «Атлетико» (€709 млн), а также английские «Тоттенхэм» (€699 млн), «Челси» (€679,9 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€646,7 млн). Российских футбольных клубов в топ-50 не оказалось.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 3,4 млн человек, свыше 240 тыс. умерли.

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