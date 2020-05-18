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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«Это не поцелуй». Футболист «Герты» объяснил, зачем прижимался к одноклубнику

Защитник берлинской «Герты» Анга Дедрик Боята рассказал, почему «поцеловал» партнёра по команде Марко Груича во время выездного матча 26-го тура немецкой Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0).

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Источник: AP 2020

«Это не было ни поцелуем, ни празднованием. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груича. Я давал ему подсказки. Без сомнения, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать к ситуации наши привычные празднования и игровые взаимодействия», — написал Боята на своей странице в «Инстаграме».

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Ранее сообщалось, что эпизод с «поцелуем» произошёл в начале второго тайма, когда футболисты «Герты» праздновали автогол защитника «Хоффенхайма» Кевина Акпогумы. Несмотря на нарушение правил социальной дистанции, руководство Бундеслиги заявило, что не станет наказывать Бояту.

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Хоффенхайм
0:3
Первый тайм: 0:0
Герта
Футбол, Германия, Тур 2616.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)PreZero Arena
Главные тренеры
Альфред ШройдерБруно Лаббадиа
Голы
Кевин Акпогума58′
Ведад Ибишевич(Максимилиан Миттельштедт)60′
Матеус Кунья(Джордан Торунарига)74′
Составы команд
1Оливер Бауманн
22Руне Ярстейн
21Беньямин Хюбнер
2Петер Пекарик
11′
25Кевин Акпогума
20Дедрик Боята
29′
38Штефан Пош
21Марвин Платтенхардт
3Павел Кадержабек
25Джордан Торунарига
11Флориан Гриллич
15Марко Груич
40′
29Роберт Сков
17Максимилиан Миттельштедт
90′
14Кристоф Баумгартнер
47′90′
16Явайро Дилросюн
41Илай Элмкис
3Пер Сильян Шельбред
87′
16Себастьян Руди
66′
18Сантьяго Аскасибар
8Деннис Гайгер
83′
19Ведад Ибишевич
79′
17Стивен Цубер
66′
23Арне Майер
7Якоб Брун Ларсен
26Матеус Кунья
79′
9Илас Бебу
45′
7Кшиштоф Пентек
35Максимилиан Байер
28Доди Лукебакио
79′
33Джессик Нганкам
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)13
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
7Угловые5
9Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКристиан Дингерт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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