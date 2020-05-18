«Это не поцелуй». Футболист «Герты» объяснил, зачем прижимался к одноклубнику

«Это не было ни поцелуем, ни празднованием. Прошу прощения за то, что положил руки на лицо Марко Груича. Я давал ему подсказки. Без сомнения, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нужно адаптировать к ситуации наши привычные празднования и игровые взаимодействия», — написал Боята на своей странице в «Инстаграме».