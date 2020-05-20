Перенесенный из-за COVID-19 матч между «Ганновером» и дрезденским «Динамо» пройдет 3 июня

9 мая стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в составе «Динамо», в следствие чего клуб ушел на двухнедельный карантин, игроки команды не могут принимать участия как в матчах, так и в командных тренировках. Встреча должна была состояться 17 мая, но была перенесена.
Матчи в первом и втором дивизионах чемпионата Германии возобновились 16 мая. «Ганновер» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Динамо» — последнее.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.