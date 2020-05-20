Перенесенный из-за COVID-19 матч между «Ганновером» и дрезденским «Динамо» пройдет 3 июня

9 мая стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в составе «Динамо», в следствие чего клуб ушел на двухнедельный карантин, игроки команды не могут принимать участия как в матчах, так и в командных тренировках. Встреча должна была состояться 17 мая, но была перенесена.