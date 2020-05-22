Модель, которая покорила Неймара. Чем красавица очаровала звезду футбола
Романтическое увлечение нападающего «ПСЖ». Все серьезно?
Романтическое увлечение нападающего «ПСЖ». Все серьезно?
Наталья Барулич — девушка бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.
Осенью 2019-го писали, что звездный футболист увел ее у своего друга — известного колумбийского певца Малумы. Однако сама красотка все отрицает.
Вместе Неймар и Наталья изолировались во время пандемии коронавируса. Об этом говорит обложка GQ, на которой бразилец вместе с популярной американской моделью, красавицей с русским именем.
Сама девушка поделилась совместным фото: «Бонни и Клайд».