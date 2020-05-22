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15:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Модель, которая покорила Неймара. Чем красавица очаровала звезду футбола

Романтическое увлечение нападающего «ПСЖ». Все серьезно?

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Наталья Барулич — девушка бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.

Осенью 2019-го писали, что звездный футболист увел ее у своего друга — известного колумбийского певца Малумы. Однако сама красотка все отрицает.

Вместе Неймар и Наталья изолировались во время пандемии коронавируса. Об этом говорит обложка GQ, на которой бразилец вместе с популярной американской моделью, красавицей с русским именем.

Сама девушка поделилась совместным фото: «Бонни и Клайд».

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