Модель, которая покорила Неймара. Чем красавица очаровала звезду футбола

Осенью 2019-го писали, что звездный футболист увел ее у своего друга — известного колумбийского певца Малумы. Однако сама красотка все отрицает.

Вместе Неймар и Наталья изолировались во время пандемии коронавируса. Об этом говорит обложка GQ, на которой бразилец вместе с популярной американской моделью, красавицей с русским именем.