Стадион «Сан-Сиро» может быть снесен. Он не получил статус историко-культурного достояния
Стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), который является домашней ареной для «Милана» и «Интера», могут снести в ближайшем будущем, сообщает La Repubblica.
Стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), который является домашней ареной для «Милана» и «Интера», могут снести в ближайшем будущем, сообщает La Repubblica.
Комиссия совета по надзору за культурным наследием решила, что арена не является
Также среди аргументов тот факт, что, если стадион регулярно реконструируется, то он не может быть объектом культурного наследия.