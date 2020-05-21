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21:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стадион «Сан-Сиро» может быть снесен. Он не получил статус историко-культурного достояния

Стадион «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца»), который является домашней ареной для «Милана» и «Интера», могут снести в ближайшем будущем, сообщает La Repubblica.

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Источник: Reuters

Комиссия совета по надзору за культурным наследием решила, что арена не является историко-культурным достоянием. Вердикт объясняется тем, что после изменений, внесенных в конструкцию стадиона к ЧМ-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.

Также среди аргументов тот факт, что, если стадион регулярно реконструируется, то он не может быть объектом культурного наследия.

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