Стадион «Сан-Сиро» может быть снесен. Он не получил статус историко-культурного достояния

Комиссия совета по надзору за культурным наследием решила, что арена не является историко-культурным достоянием. Вердикт объясняется тем, что после изменений, внесенных в конструкцию стадиона к ЧМ-1990, сохранилась слишком малая часть оригинальной архитектуры арены, построенной в 1925 году и расширенной в конце 1930-х.