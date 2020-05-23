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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» М разместила 13 тыс. картонных фанатов на матче чемпионата Германии

Мёнхенгладбахская «Боруссия» заполнила пустой стадион «Боруссия-Парк» картонными болельщиками.

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Прямо сейчас за матчем 27-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу гостей) наблюдают 13 тыс. таких фанатов.

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Чемпионат Германии проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Большинство клубов просто оставляют трибуны пустыми.

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Напомним, ранее южнокорейский футбольный клуб «Сеул» создал особую атмосферу во время домашней встречи 2-го тура Кей-лиги с «Кванджу» (1:0), разместив секс-куклы на пустых трибунах арены «Сеул Ворлд Кап». За это «Сеул» оштрафовали на $ 80 тыс.

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