«Боруссия» М разместила 13 тыс. картонных фанатов на матче чемпионата Германии
Мёнхенгладбахская «Боруссия» заполнила пустой стадион «Боруссия-Парк» картонными болельщиками.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» заполнила пустой стадион «Боруссия-Парк» картонными болельщиками.
Прямо сейчас за матчем 27-го тура немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу гостей) наблюдают 13 тыс. таких фанатов.
Чемпионат Германии проходит без зрителей
Напомним, ранее южнокорейский футбольный клуб «Сеул» создал особую атмосферу во время домашней встречи 2-го тура