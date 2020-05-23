Дубль Хаверца принес победу «Байеру» в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

Источник: AFP 2020

ТАСС, 23 мая. Леверкузенский «Байер» обыграл в гостях «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра в Мёнхенгладбахе, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Полузащитник «Байера» Кай Хаверц забил первый гол в матче на седьмой минуте, а на 58-й минуте с пенальти второй раз поразил ворота соперника, 20-летний игрок сделал дубль во втором матче подряд, всего на его счету 10 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Также за «Байер» результативным ударом отметился Свен Бендер (81-я минута). В составе «Боруссии» единственный гол забил Маркус Тюрам (52).

«Байер» одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата Германии. Благодаря этому клуб из Леверкузена поднялся на третью строчку в турнирной таблице — после 27 игр «Байер» набрал 53 очка. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится на четвертом месте, имея в активе 52 очка.

В другом матче субботы дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Рафаэль Геррейро (32) и Ашраф Хакими (78). Для дортмундского клуба эта победа стала шестой подряд в чемпионате Германии, при этом «Вольфсбург» проиграл впервые с 19-го тура. На 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.

В матче между «Падерборном» и «Хоффенхаймом» была зафиксирована ничья (1:1). Бременский «Вердер» в гостях обыграл «Фрайбург» (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на домашней арене примет «Айнтрахт» из Франкфурта.