Дубль Хаверца принес победу «Байеру» в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха
В другом матче дня футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Вольфсбург» со счетом 2:0.
В другом матче дня футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Вольфсбург» со счетом 2:0.
ТАСС, 23 мая. Леверкузенский «Байер» обыграл в гостях «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Игра в Мёнхенгладбахе, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Полузащитник «Байера» Кай Хаверц забил первый гол в матче на седьмой минуте, а на 58-й минуте с пенальти второй раз поразил ворота соперника, 20-летний игрок сделал дубль во втором матче подряд, всего на его счету 10 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Также за «Байер» результативным ударом отметился Свен Бендер (81-я минута). В составе «Боруссии» единственный гол забил Маркус Тюрам (52).
«Байер» одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата Германии. Благодаря этому клуб из Леверкузена поднялся на третью строчку в турнирной таблице — после 27 игр «Байер» набрал 53 очка. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится на четвертом месте, имея в активе 52 очка.
В другом матче субботы дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Рафаэль Геррейро (32) и Ашраф Хакими (78). Для дортмундского клуба эта победа стала шестой подряд в чемпионате Германии, при этом «Вольфсбург» проиграл впервые с 19-го тура. На 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.
В матче между «Падерборном» и «Хоффенхаймом» была зафиксирована ничья (1:1). Бременский «Вердер» в гостях обыграл «Фрайбург» (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на домашней арене примет «Айнтрахт» из Франкфурта.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Марко Розе
|Петер Бос
|Маркус Тюрам(Алассан Плеа)
|52′
|Кай Хаверц(Карим Беллараби)
|7′
|Кай Хаверц
|58′
|Свен Бендер(Керем Демирбай)
|81′
|1
|Янн Зоммер
|1
|Лукас Храдецки
|18
|Штефан Лайнер
|5
|Свен Бендер
|25
|Рами Бенсебаини
71′
|12
|Эдмонд Тапсоба
|28
|Маттиас Гинтер
|22
|Дэйли Синкгравен
|30
|Нико Эльведи
|23
|Митчелл Вайзер
|23
|Йонас Хофманн
|10
|Керем Демирбай
|32
|Флориан Нойхаус
|20
|Чарльз Арангис
|14
|Алассан Плеа
|29
|Кай Хаверц
|5
|Тобиас Штробль
76′
|19
|Мусса Диаби
62′
|22
|Ласло Бенеш
|6
|Александр Драгович
81′
|10
|Маркус Тюрам
78′
|15
|Юлиан Баумгартлингер
|17
|Оскар Вендт
|38
|Карим Беллараби
66′
|36
|Брель Эмболо
12′
|9
|Леон Бэйли
|13
|Ларс Штиндль
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Зерен Шторкс(Германия)