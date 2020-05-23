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19:27 (мск), источник: ТАСС

Дубль Хаверца принес победу «Байеру» в матче с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха

В другом матче дня футболисты дортмундской «Боруссии» обыграли «Вольфсбург» со счетом 2:0.

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Источник: AFP 2020

ТАСС, 23 мая. Леверкузенский «Байер» обыграл в гостях «Боруссию» из Мёнхенгладбаха со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра в Мёнхенгладбахе, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Полузащитник «Байера» Кай Хаверц забил первый гол в матче на седьмой минуте, а на 58-й минуте с пенальти второй раз поразил ворота соперника, 20-летний игрок сделал дубль во втором матче подряд, всего на его счету 10 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Также за «Байер» результативным ударом отметился Свен Бендер (81-я минута). В составе «Боруссии» единственный гол забил Маркус Тюрам (52).

«Байер» одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата Германии. Благодаря этому клуб из Леверкузена поднялся на третью строчку в турнирной таблице — после 27 игр «Байер» набрал 53 очка. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха находится на четвертом месте, имея в активе 52 очка.

В другом матче субботы дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Вольфсбург» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Рафаэль Геррейро (32) и Ашраф Хакими (78). Для дортмундского клуба эта победа стала шестой подряд в чемпионате Германии, при этом «Вольфсбург» проиграл впервые с 19-го тура. На 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.

В матче между «Падерборном» и «Хоффенхаймом» была зафиксирована ничья (1:1). Бременский «Вердер» в гостях обыграл «Фрайбург» (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» на домашней арене примет «Айнтрахт» из Франкфурта.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности — без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Боруссия М
1:3
Первый тайм: 0:1
Байер
Футбол, Германия, Тур 2723.05.2020, 16:30 (МСК UTC+3)Borussia-Park
Главные тренеры
Марко РозеПетер Бос
Голы
Маркус Тюрам(Алассан Плеа)52′
Кай Хаверц(Карим Беллараби)7′
Кай Хаверц58′
Свен Бендер(Керем Демирбай)81′
Составы команд
1Янн Зоммер
1Лукас Храдецки
18Штефан Лайнер
5Свен Бендер
25Рами Бенсебаини
71′
12Эдмонд Тапсоба
28Маттиас Гинтер
22Дэйли Синкгравен
30Нико Эльведи
23Митчелл Вайзер
23Йонас Хофманн
10Керем Демирбай
32Флориан Нойхаус
20Чарльз Арангис
14Алассан Плеа
29Кай Хаверц
5Тобиас Штробль
76′
19Мусса Диаби
62′
22Ласло Бенеш
6Александр Драгович
81′
10Маркус Тюрам
78′
15Юлиан Баумгартлингер
17Оскар Вендт
38Карим Беллараби
66′
36Брель Эмболо
12′
9Леон Бэйли
13Ларс Штиндль
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)14
7Удары в створ8
0Штанги, перекладины1
6Угловые3
16Фолы16
5Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЗерен Шторкс(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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