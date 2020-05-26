«Милан» опроверг сообщения о тяжелой травме Ибрагимовича

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Ибрагимович получил повреждение на тренировке «Милана» в понедельник. В СМИ появилась информация, что 38-летний форвард получил тяжелую травму — разрыв ахиллова сухожилия. Говорилось, что футболист может завершить карьеру.

«Ибрагимович на вчерашней тренировке получил повреждение камбаловидной мышцы на правой голени. Ахиллово сухожилие совершенно не повреждено. Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней», — говорится в сообщении.

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе из «Лос-Анджелес Гэлакси» и отметился четырьмя голами в десяти матчах в различных турнирах.