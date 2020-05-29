Президент Ла лиги Тебас подтвердил, что чемпионат Испании по футболу начнется 11 июня

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«Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений], — сказал Тебас. — Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования. Следующий сезон стартует 12 сентября».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0c92ee737466769d3dc5" data-vnd="0c92ee737466769d3dc5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0c92ee737466769d3dc5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

25 мая Тебас заявил, что турнир должен возобновиться матчем «Севилья» — «Бетис», в ходе которого будет почтена память жертв пандемии.

Час разочарований Что нас ждет после пандемии

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет «Барселона» (58 очков), на втором месте находится мадридский «Реал» (56 очков), на третьем — «Севилья» (47). С 18 мая клубам разрешили проводить командные тренировки группами, состоящими не более чем из 10 человек. До этого игроки в течение недели тренировались по индивидуальной программе.

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии, после двухмесячного перерыва сыграно уже три тура, позднее в пятницу начнется четвертый. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии — 20 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.