Президент Ла лиги Тебас подтвердил, что чемпионат Испании по футболу начнется 11 июня
ТАСС, 29 мая. Футбольный чемпионат Испании сезона-2019/20, который был прерван
ТАСС, 29 мая. Футбольный чемпионат Испании сезона-2019/20, который был прерван
«Мы начнем 11 июня, будем надеяться, что Мадрид и Барселона перейдут ко второму этапу [снятия ограничений], — сказал Тебас. — Более 130 сотрудников Ла лиги работают над тем, чтобы все можно было сделать по-новому: переезды, организация матчей. Кроме того, важно, когда мы закончим соревнования. Следующий сезон стартует 12 сентября».
25 мая Тебас заявил, что турнир должен возобновиться матчем «Севилья» — «Бетис», в ходе которого будет почтена память жертв пандемии.
Чемпионат Испании был прерван в марте
В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии, после двухмесячного перерыва сыграно уже три тура, позднее в пятницу начнется четвертый. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии — 20 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.
С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено 237,9 тыс. заболевших, 27 119 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры. В мире заразились более 5,8 млн человек, зафиксировано более 360 тыс. смертельных исходов.