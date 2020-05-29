Финал Кубка Англии по футболу планируется провести 1 августа

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Планируется, что четвертьфинальные матчи пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы — 11 и 12 июля, финал — 1 августа.

«Мы рады объявить предварительные даты матчей Кубка Англии по футболу, — заявил исполнительный директор FA Марк Буллингэм. — Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время».

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Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити». Наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский «Арсенал» (13).