Финал Кубка Англии по футболу планируется провести 1 августа
ТАСС, 29 мая. Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала предварительное расписание оставшихся матчей розыгрыша национального кубка, приостановленного
ТАСС, 29 мая. Футбольная ассоциация Англии (FA) опубликовала предварительное расписание оставшихся матчей розыгрыша национального кубка, приостановленного
Планируется, что четвертьфинальные матчи пройдут 27 и 28 июня, полуфиналы — 11 и 12 июля, финал — 1 августа.
«Мы рады объявить предварительные даты матчей Кубка Англии по футболу, — заявил исполнительный директор FA Марк Буллингэм. — Этот турнир является неотъемлемой частью календаря на протяжении почти 150 лет, и мы хотели бы поблагодарить руководство клубов за их поддержку в планировании оставшихся матчей в это беспрецедентное время».
Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити». Наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский «Арсенал» (13).
Сезон чемпионата Англии, приостановленный