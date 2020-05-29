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22:18 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» в меньшинстве победили «Городею» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты гродненского «Немана» победили на выезде «Городею» со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме соперники много атаковали, но не смогли поразить ворота. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления голкипера Дмитрия Дударя. Однако подопечные Олега Радушко не смогли реализовать численный перевес. Более того, увлекшись атаками, они пропустили два мяча. На 67-й минуте игры гости получили право на пенальти, который реализовал Гегам Кадимян, а еще через 9 минут Михаил Яблонский снял все вопросы о победителе, забив второй гол. Гегам Кадимян догнал лидера бомбардирской гонки Джасурбека Яхшибоева из минского «Энергетика-БГУ» — у обоих по семь забитых мячей.

В первой сегодняшней игре жодинские торпедовцы переиграли на своем поле «Смолевичи» с результатом 2:1.

Завтра состоятся еще две встречи: «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».

Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.

Городея
0:2
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Беларусь, 11-й тур29.05.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Городея
Главные тренеры
Олег РадушкоИгорь Ковалевич
Голы
Гегам Кадимян67′
Максим Яблонский76′
Составы команд
1Игорь Довгялло
91Дмитрий Дударь
50′
4Семен Шестиловский
4Андрей Васильев
11Андрей Сорокин
18Павел Забелин
12Милан Йоксимович
28Даниэль Стойкович
16Кирилл Павлючек
24Андрей Якимов
20Дмитрий Байдук
55′
45Зоран Марушич
90+3′
35Сергей Пушняков
46Алексей Легчилин
28Лазар Сайчич
7Гегам Кадимян
3Дмитрий Игнатенко
73′
25Евгений Лешко
21′77′
27Станислав Сазанович
3Георгий Кантария
5Илья Баглай
62′78′
11Валерий Жуковский
53′
94Сергей Архипов
19Сергей Курганский
30Денис Яскович
75′
13Глеб Рассадкин
45′
21Юрий Воловик
78Максим Яблонский
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
12Удары (всего)16
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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