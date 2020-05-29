Футболисты «Немана» в меньшинстве победили «Городею» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме соперники много атаковали, но не смогли поразить ворота. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления голкипера Дмитрия Дударя. Однако подопечные Олега Радушко не смогли реализовать численный перевес. Более того, увлекшись атаками, они пропустили два мяча. На 67-й минуте игры гости получили право на пенальти, который реализовал Гегам Кадимян, а еще через 9 минут Михаил Яблонский снял все вопросы о победителе, забив второй гол. Гегам Кадимян догнал лидера бомбардирской гонки Джасурбека Яхшибоева из минского «Энергетика-БГУ» — у обоих по семь забитых мячей.