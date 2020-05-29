Футболисты «Немана» в меньшинстве победили «Городею» в матче 11-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме соперники много атаковали, но не смогли поразить ворота. В начале второй половины встречи, на 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления голкипера Дмитрия Дударя. Однако подопечные Олега Радушко не смогли реализовать численный перевес. Более того, увлекшись атаками, они пропустили два мяча. На 67-й минуте игры гости получили право на пенальти, который реализовал Гегам Кадимян, а еще через 9 минут Михаил Яблонский снял все вопросы о победителе, забив второй гол. Гегам Кадимян догнал лидера бомбардирской гонки Джасурбека Яхшибоева из минского «Энергетика-БГУ» — у обоих по семь забитых мячей.
В первой сегодняшней игре жодинские торпедовцы переиграли на своем поле «Смолевичи» с результатом 2:1.
Завтра состоятся еще две встречи: «Белшина» (Бобруйск) — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с «Ислочью», минский «Энергетик-БГУ» примет футболистов «Витебска», а в Бресте состоится местное дерби «Рух» — «Динамо». В заключительном матче этого тура 1 июня «Минск» примет гостей из «Слуцка».
Турнирное положение: БАТЭ — 22 очка, «Энергетик-БГУ», «Торпедо-БелАЗ» — по 21, «Шахтер» — 18, «Слуцк» — 17, «Ислочь» — 15, «Рух», «Неман» — по 14, «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск), «Витебск» — по 13, «Городея», «Славия» — по 12, «Минск» — 10, «Смолевичи» — 4, «Белшина» — 3.