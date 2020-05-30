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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» и участник Лиги Европы от Казахстана ушли на отдых

Футболисты «Кайсара», «Тобола» и «Астаны» отправились на краткосрочный отдых, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

Команды проводили тренировки с 11 мая.

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Сейчас же решено дать игрокам небольшой отдых, как после зимних учебно-тренировочных сборов.

«Кайсар» вчера провел товарищескую встречу против «Байконура» и теперь игроки с сегодняшнего дня отправились в отпуск до 4 июня.

«Астана» также провела матч против СДЮСШОР № 8. Легионеры, отправившиеся на родину, могут вернуться 10 июня, а остальные приступят к тренировкам 4—5 июня.

Игроки же «Тобола» получили возможность восстановиться с 28 по 31 мая.

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"Астана" и участник Лиги Европы от Казахстана ушли на отдых
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