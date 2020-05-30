«Астана» и участник Лиги Европы от Казахстана ушли на отдых
Футболисты «Кайсара», «Тобола» и «Астаны» отправились на краткосрочный отдых, сообщает KazFootball.kz.
Футболисты «Кайсара», «Тобола» и «Астаны» отправились на краткосрочный отдых, сообщает KazFootball.kz.
Команды проводили тренировки с 11 мая.
Сейчас же решено дать игрокам небольшой отдых, как после зимних
«Кайсар» вчера провел товарищескую встречу против «Байконура» и теперь игроки с сегодняшнего дня отправились в отпуск до 4 июня.
«Астана» также провела матч против СДЮСШОР № 8. Легионеры, отправившиеся на родину, могут вернуться 10 июня, а остальные приступят к тренировкам
Игроки же «Тобола» получили возможность восстановиться с 28 по 31 мая.