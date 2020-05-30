«Шальке» проиграл в четвертый раз, «Герта» рвется в еврокубки. Как прошли субботние матчи Бундеслиги
Мы посмотрели все за вас.
Мы посмотрели все за вас.
С момента возобновления Бундеслиги прошло уже три полных тура. И хозяева за это время выиграли всего четыре раза. С 18 попыток. 29-й игровой день, который стартовал в пятницу победой «Байера» над «Фрайбургом» (гостевой, конечно же), эту традицию пока подтверждает: в четырех дневных матчах субботы, которые проходили параллельно, на своем поле выиграла лишь одна команда. А теперь — обо всех матчах в подробностях.
К команде из Берлина не принято относиться серьезно. Точнее, не было принято до коронавируса: десятое место, минимум амбиций, частые потери очков. Но в апреле «Герта» совершила, кажется, лучший трансфер этого сезона. На пост главного тренера был назначен Бруно Лаббадиа. И команду как подменили.
В первом послекарантинном туре в гостях был уничтожен «Хоффенхайм» со счетом 3:0. Спустя неделю под раздачу в дерби попал «Унион» — 4:0. А посреди этой недели «Герта» увезла одно очко из «Лейпцига», что сейчас, учитывая форму «красных быков», можно назвать положительным результатом.
В матче с «Аугсбургом» «Герта» закономерно была фаворитом. И этот статус подтвердила, выиграв благодаря голам Явайро Дилросуна и Кшиштофа Пентека.
В турнирной таблице «Герта» уже поднялась с докарантинного 13-го места на 9-е. И до зоны Лиги Европы еще пять очков. Но, глядя на форму команды, не будет ничего удивительного, если банда Лаббадиа в итоге попадет в еврокубки.
Уже в четвертый раз подряд. Разгром от «Боруссии» в рурском дерби выглядел более или менее закономерным. Домашнее поражение от «Аугсбурга» — внезапным. Проиграв в Дюссельдорфе, «Шальке» намекнул, что все очень плохо. И вот сегодня, влетев аутсайдеру, гельзенкирхенцы диагноз подтвердили.
В первом тайме матча против «Вердера» было впечатление, что «Шальке» играет не дома против 17-й команды лиги, а как минимум на выезде против «Баварии». Минимум владения, ноль ударов в створ, полностью проигранная борьба за мяч.
Единственный гол в матче случился после получаса игры. Тодибо решил показать свой дриблинг в окружении соперников и потерял мяч, организовав контратаку 3 в 3 на свои ворота. Итог — 0:1 и очередное поражение «кобальтовых».
И теперь «Шальке» уже не на шестом месте, как еще три недели назад, а на десятом.
Главный неудачник тура — «Майнц». Матч против «Хоффенхайма» был, в принципе, равным. Но и оборона, и нападение хозяев сыграло ниже своих возможностей. В середине первого тайма «Хоффенхайм» заработал пенальти, после того как под Кристофа Баумгартнера в чужой штрафной подкатились сразу два соперника. Пенальти гости не реализовали: вратарь угадал направление удара и взял мяч.
Но это было только начало проблем для «Майнца». Спустя 15 минут он мог открывать счет, но Роберт Сков зарядил в штангу. А в следующей же атаке пропустил. Илас Бебу точно пробил
В начале второго тайма «Майнц» смог сравнять, но гол засчитан не был
И проблема в том, что «волки» этот тур играли на своем стадионе. Хотя поражения ничто не предвещало. Особенно учитывая тот факт, что несколько дней назад команда поиздевалась над «Байером» в Леверкузене — 4:1.
Но здесь, как и в случае с «Майнцом», можно говорить о невезении. Ровно в ту же минуту, когда Цубер готовился пробивать пенальти в ворота «Майнца», «Вольфсбург» привез 11 метров в свои ворота. И пропустил.
И шанс забить в конце первого тайма у «Вольфсбурга» был. Прямо как у «Майнца». Но здесь на помощь сопернику пришла не штанга, а защита: Ваут Вергхост в течение нескольких секунд трижды пробил почти в упор. И все три удара были блокированы.
В начале второго тайма Кевин Мбабу смог сравнять счет. Но вместо того, чтобы дожать соперника из подвала таблицы, «волки» пропустили второй. И проиграли 1:2. Результат «Вольфсбурга» после рестарта Бундеслиги — 2 победы на выезде, 2 поражения дома. Стабильность!