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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

«Бавария» выиграла у «Фортуны» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии.

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Источник: Спорт-Экспресс

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Поляк повторил собственный рекорд результативности по количеству голов во всех матчах сезона — 43. Также отличились Бенжамен Павар и Альфонсо Дэйвис, а Матиас Йергенсен забил в свои ворота.

Команда установила новый рекорд результативности в бундеслиге. Мюнхенский клуб стал первым, который достиг отметки в 85 забитых мячей с 1-го по 29-й туры бундеслиги.

«Бавария» набрала 67 очков и лидирует в турнирной таблице. У идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» 57 очков и матч в запасе. «Фортуна» на 16-м месте — 27 очков. В следующем туре «Фортуна» примет «Хоффенхайм», а «Бавария» на выезде сыграет с «Байером».

Бавария
5:0
Первый тайм: 3:0
Фортуна Д
Футбол, Германия, Тур 2930.05.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Ханс-Дитер ФликУве Реслер
Голы
Матиас Йергенсен15′
Бенжамен Павар(Джошуа Киммих)29′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)43′
Роберт Левандовски(Серж Гнабри)50′
Альфонсо Дэйвис52′
Составы команд
1Мануэль Нойер
33Флориан Кастенмайер
27Давид Алаба
3Андре Хоффманн
32Джошуа Киммих
19Матиас Йергенсен
18Леон Горецка
23Нико Гиссельманн
19Альфонсо Дэйвис
13Адам Боджек
9Роберт Левандовски
11Кенан Караман
26′
5Бенжамен Павар
62′
20Штефен Скрцибски
2Альваро Одриосола
25Маттиас Циммерманн
67′
21Люка Эрнандез
45′
39Жан Циммер
11Микаэль Кюизанс
6Альфредо Моралес
57′
22Серж Гнабри
78′
10Валон Бериша
34Оливер Батиста Майер
15Эрик Томми
66′
25Томас Мюллер
75′
29Маркус Зуттнер
90′
35Джошуа Зиркзе
22Кевин Штегер
57′
29Кингсли Коман
62′
31Марсель Соботтка
73′
14Иван Перишич
18Томас Пледль
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)7
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
9Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяРоберт Хартманн(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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