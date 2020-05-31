«Бавария» разгромила «Фортуну», Левандовски сделал дубль

Источник: Спорт-Экспресс

В составе победителей дубль сделал Роберт Левандовски. Поляк повторил собственный рекорд результативности по количеству голов во всех матчах сезона — 43. Также отличились Бенжамен Павар и Альфонсо Дэйвис, а Матиас Йергенсен забил в свои ворота.

Команда установила новый рекорд результативности в бундеслиге. Мюнхенский клуб стал первым, который достиг отметки в 85 забитых мячей с 1-го по 29-й туры бундеслиги.