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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» не будет доигрывать чемпионат на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» не будет доигрывать сезон на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Это решение позволит нам продвинуться в работе на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова президента клуба Флорентино Переса Goal.com.

«Альфредо Ди Стефано» — стадион «Кастильи», резервной команды «Реала».

На данный момент «Реал» проводит реконструкцию «Сантьяго Бернабеу». Клуб продолжает работы, несмотря на пандемию коронавируса.

Работы по обновлению стадиона оценивают в € 570 млн. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.

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