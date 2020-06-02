«Реал» не будет доигрывать чемпионат на «Сантьяго Бернабеу»

«Мы приняли решение провести оставшиеся домашние матчи на стадионе «Альфредо Ди Стефано». Это решение позволит нам продвинуться в работе на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова президента клуба Флорентино Переса Goal.com.

Работы по обновлению стадиона оценивают в € 570 млн. В эту сумму включено создание видеоэкрана, способного вращаться на 360 градусов, и выдвижной крыши. Вместимость арены уменьшится на одно место — до 80 242 кресел. Официальная дата завершения реконструкции назначена на октябрь 2022 года.