СМИ: Тьяго Силва покинет ПСЖ по истечении контракта в июле

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил 35-летнему бразильцу в телефонном разговоре о решении клуба не продлевать соглашение, которое истекает 30 июля нынешнего года. Ранее сообщалось, что Силва желает остаться в клубе из Парижа и готов пойти на понижение зарплаты.

Силва — капитан ПСЖ, он выступает за клуб с 2012 года, став за это время шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка и шестикратным — Суперкубка страны, пять раз он побеждал в Кубке французской лиги. Также Силва играл за «Милан», с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, и бразильский «Флуминенсе», став обладателем Кубка Бразилии.