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00:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Тьяго Силва покинет ПСЖ по истечении контракта в июле

ТАСС, 8 июня. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» не будет продлевать соглашение с бразильским защитником Тьяго Силвой. Об этом сообщает издание L'Equipe.

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Источник: AFP 2020

По информации источника, спортивный директор ПСЖ Леонардо сообщил 35-летнему бразильцу в телефонном разговоре о решении клуба не продлевать соглашение, которое истекает 30 июля нынешнего года. Ранее сообщалось, что Силва желает остаться в клубе из Парижа и готов пойти на понижение зарплаты.

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Силва — капитан ПСЖ, он выступает за клуб с 2012 года, став за это время шестикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем Кубка и шестикратным — Суперкубка страны, пять раз он побеждал в Кубке французской лиги. Также Силва играл за «Милан», с которым выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, и бразильский «Флуминенсе», став обладателем Кубка Бразилии.

В составе сборной Бразилии защитник провел 88 матчей, забив 7 голов. Силва является победителем Кубка Америки (2019) и Кубка конфедераций (2013), в его активе также серебряная и бронзовая медали Олимпийских игр.

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