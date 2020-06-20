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20 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в 1-м матче после возобновления Серии А

«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в первом матче после возобновления сезона в чемпионате Италии по футболу, который был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

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Источник: Reuters

Матч 25-го тура, прошедший в Турине, завершился со счетом 1:1. На гол Николя Н’Кулу на 15-й минуте гости ответили точным ударом Юрая Куцки (31). На 48-й минуте форвард «Торино» Андреа Белотти не реализовал пенальти.

«Торино» набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 36 баллами идет на седьмой позиции.

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Торино
1:1
Первый тайм: 1:1
Парма
Футбол, Италия, Тур 2520.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Olimpico Grande Torino
Главные тренеры
Морено ЛонгоРоберто Д`Аверса
Голы
Николя Нкулу(Алехандро Беренгер)15′
Юрай Куцка(Жерве Яо Куасси Жервинью)31′
Нереализованные пенальти
Андреа Белотти48′
Составы команд
39Сальваторе Сиригу
1Луиджи Сепе
5Армандо Иццо
2Симоне Якопони
47′
29Лоренцо Де Сильвестри
22Бруну Алвеш
33Николя Нкулу
28Риккардо Гальоло
36Бремер
19Ясмин Куртич
23Суалихо Мейте
44Деян Кулушевски
88Томас Ринкон
62′
11Андреас Корнелиус
9Андреа Белотти
36Маттео Дармиан
85′
11Симоне Дзадза
16Венсан Лаурини
20Симоне Эдера
82′
21Маттео Скоццарелла
70′
7Саша Лукич
10Эрнани
21Алехандро Беренгер
68′
33Юрай Куцка
85′
34Ола Эйна
15Гастон Бругман
87′
27Жерве Яо Куасси Жервинью
73′
20Джанлука Капрари
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)6
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые2
16Фолы17
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМассимилиано Иррати(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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