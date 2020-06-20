«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в 1-м матче после возобновления Серии А
«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в первом матче после возобновления сезона в чемпионате Италии по футболу, который был прерван в марте
«Торино» сыграл вничью с «Пармой» в первом матче после возобновления сезона в чемпионате Италии по футболу, который был прерван в марте
Матч 25-го тура, прошедший в Турине, завершился со счетом 1:1. На гол Николя Н’Кулу на 15-й минуте гости ответили точным ударом Юрая Куцки (31). На 48-й минуте форвард «Торино» Андреа Белотти не реализовал пенальти.
«Торино» набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 36 баллами идет на седьмой позиции.
|Морено Лонго
|Роберто Д`Аверса
|Николя Нкулу(Алехандро Беренгер)
|15′
|Юрай Куцка(Жерве Яо Куасси Жервинью)
|31′
|Андреа Белотти
|48′
|39
|Сальваторе Сиригу
|1
|Луиджи Сепе
|5
|Армандо Иццо
|2
|Симоне Якопони
47′
|29
|Лоренцо Де Сильвестри
|22
|Бруну Алвеш
|33
|Николя Нкулу
|28
|Риккардо Гальоло
|36
|Бремер
|19
|Ясмин Куртич
|23
|Суалихо Мейте
|44
|Деян Кулушевски
|88
|Томас Ринкон
62′
|11
|Андреас Корнелиус
|9
|Андреа Белотти
|36
|Маттео Дармиан
85′
|11
|Симоне Дзадза
|16
|Венсан Лаурини
|20
|Симоне Эдера
82′
|21
|Маттео Скоццарелла
70′
|7
|Саша Лукич
|10
|Эрнани
|21
|Алехандро Беренгер
68′
|33
|Юрай Куцка
85′
|34
|Ола Эйна
|15
|Гастон Бругман
87′
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
73′
|20
|Джанлука Капрари
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Массимилиано Иррати(Италия)