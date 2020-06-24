Месси вернул «Барсе» лидерство. Юбилейный гол подождет

Источник: Спорт-Экспресс

В воскресенье в ла лиге сменился лидер. «Реал», как и прогнозировали многие, дождался осечки «Барсы» и вернулся на первую строчку. Как виделось со стороны, в предыдущем туре каталонцам элементарно не хватило свежести на игру с таким искушенным соперником, как «Севилья». Возможности для ротации состава у Кике Сетьена изначально были ограничены, а против андалусийцев не могли сыграть Дембеле, де Йонг и Юмтити. В обойму вернулся только последний из этого трио, но при этом тренеру сине-гранатовых приходилось держать в уме тот факт, что сразу четыре его футболиста повисли на карточках.

Только какие могут быть расчеты, если ты накануне говоришь о задаче выиграть все оставшиеся матчи? В итоге рассуждения Сетьена о возможных перестановках и шансах для молодежи, так и остались занимательной теорией. Фати и Пуч начали игру на скамейке запасных, а добывать первую в сезоне победу над «Атлетиком» — после поражений в стартовом туре и в Кубке — вышли практически все лучшие.

В частности, в основу вернулись Гризманн и Артур, который в последние дни оказался одним из главных ньюсмейкеров трансферного рынка. Сразу несколько источников сообщили, что бразилец перейдет в «Ювентус» за 75−80 миллионов евро, но пока стороны не согласовали все параметры сделки, в рамках которой из Турина на «Камп Ноу» должен отправиться Пьянич.

Это, впрочем, дело будущего, а во вторник каталонцы с первых минут принялись опровергать мнение тех, кто сомневался в уровне их физической готовности. Хозяева взяли темп совсем не характерный для четвертого за 11 дней матча. Единственное, им не хватало прежнего Суареса. Восстановившийся после травмы уругваец активен и неплохо двигается, однако чувство гола за время вынужденной паузы утрачено. По ходу первого тайма Луис трижды оказывался на ударной позиции, но всякий раз завершающий удар оставлял желать лучшего.

Месси, которого очень плотно держали на подходе к штрафной, чаще концентрировался на функциях диспетчера. Каждым своим действием он словно демонстрировал: юбилейный — 700-й в карьере гол — для него не самоцель. Лишь раз за первые 45 минут, не найдя ни одного достойного варианта для продолжения атаки, Лео решился на неподготовленный дальний удар и не попал в створ.

Проблема «Барсы» заключалась в том, что вся острота до перерыва была плодом усилий исключительно ее капитана. В том числе, и эпизод, когда Суарес настиг мяч у линии поля и прострелил через площадь ворот, но не поверивший в одноклубника Видаль банально не сделал пару шагов вперед и не успел к передаче. По количеству действительно острых атак баски смотрелись даже интереснее, хотя им и пришлось сосредоточиться на обороне. Она, в свою очередь, была столь совершенна, что Гризманн пропал с радаров. О том, что не забивающий на протяжении семи туров француз находится на поле, напомнила только оригинальная передача «черпаком» в добавленное к первому тайму время, но Месси не дали добраться до мяча могучие защитники соперника.

С началом второго тайма дела пошли веселее. Если до этого мяч в центре поля в нужном темпе двигал только солидно смотревшийся Бускетс, то юркий и подвижный Пуч выглядел живее и интереснее академичного Артура. Миниатюрный полузащитник на пару с Фати зарядил «Барсу» энергией, а еще один джокер — Ракитич — в который уже раз продемонстрировал, как здорово он чувствует игру. Хорват пошел в стык у линии штрафной, после чего Месси, к которому отлетел мяч, не стал жадничать и уступил право на завершающий удар находившемуся в более комфортной позиции партнеру. Не без труда, но сине-гранатовые остались верны себе: поразили ворота «Атлетика» на домашней арене в 35-м матче подряд.

Фейерверк за стенами «Камп Ноу» по случаю начавшегося в Каталонии праздника Сан-Хуан идеально соответствовал важности эпизода, способного сыграть важную роль в захватывающей чемпионской гонке. Месси так и не забил долгожданный мяч, но отметил другой юбилей. Теперь на его счету 250 голевых передач в составе «Барселоны». Памятной отметки достиг и Ракитич, впервые отличившийся в этом сезоне. У него теперь 50 точных ударов в ла лиге, распределившихся поровну между «Севильей» и нынешней командой.

Наконец, выручивший в дебюте тер Штеген не пропускает на протяжении 450 минут. Это лучший показатель в сезоне, где началось самое интересное. «Барса» снова вырвалась вперед в гонке за титулом, и ждет, чем ответит в среду «Реал», которому предстоит домашняя игра с «Мальоркой». Месси сыграл в этом одну из ключевых ролей, а гол под номером 700 от него никуда не денется.