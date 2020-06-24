Месси вернул «Барсе» лидерство. Юбилейный гол подождет
Судьбу игры с «Атлетиком» (1:0) решили ветераны «Барселоны» — Месси и Ракитич.
Судьбу игры с «Атлетиком» (1:0) решили ветераны «Барселоны» — Месси и Ракитич.
В воскресенье в ла лиге сменился лидер. «Реал», как и прогнозировали многие, дождался осечки «Барсы» и вернулся на первую строчку. Как виделось со стороны, в предыдущем туре каталонцам элементарно не хватило свежести на игру с таким искушенным соперником, как «Севилья». Возможности для ротации состава у Кике Сетьена изначально были ограничены, а против андалусийцев не могли сыграть Дембеле, де Йонг и Юмтити. В обойму вернулся только последний из этого трио, но при этом тренеру
Только какие могут быть расчеты, если ты накануне говоришь о задаче выиграть все оставшиеся матчи? В итоге рассуждения Сетьена о возможных перестановках и шансах для молодежи, так и остались занимательной теорией. Фати и Пуч начали игру на скамейке запасных, а добывать первую в сезоне победу над «Атлетиком» — после поражений в стартовом туре и в Кубке — вышли практически все лучшие.
В частности, в основу вернулись Гризманн и Артур, который в последние дни оказался одним из главных ньюсмейкеров трансферного рынка. Сразу несколько источников сообщили, что бразилец перейдет в «Ювентус» за 75−80 миллионов евро, но пока стороны не согласовали все параметры сделки, в рамках которой из Турина на «Камп Ноу» должен отправиться Пьянич.
Это, впрочем, дело будущего, а во вторник каталонцы с первых минут принялись опровергать мнение тех, кто сомневался в уровне их физической готовности. Хозяева взяли темп совсем не характерный для четвертого за 11 дней матча. Единственное, им не хватало прежнего Суареса. Восстановившийся после травмы уругваец активен и неплохо двигается, однако чувство гола за время вынужденной паузы утрачено. По ходу первого тайма Луис трижды оказывался на ударной позиции, но всякий раз завершающий удар оставлял желать лучшего.
Месси, которого очень плотно держали на подходе к штрафной, чаще концентрировался на функциях диспетчера. Каждым своим действием он словно демонстрировал: юбилейный — 700-й в карьере гол — для него не самоцель. Лишь раз за первые 45 минут, не найдя ни одного достойного варианта для продолжения атаки, Лео решился на неподготовленный дальний удар и не попал в створ.
Проблема «Барсы» заключалась в том, что вся острота до перерыва была плодом усилий исключительно ее капитана. В том числе, и эпизод, когда Суарес настиг мяч у линии поля и прострелил через площадь ворот, но не поверивший в одноклубника Видаль банально не сделал пару шагов вперед и не успел к передаче. По количеству действительно острых атак баски смотрелись даже интереснее, хотя им и пришлось сосредоточиться на обороне. Она, в свою очередь, была столь совершенна, что Гризманн пропал с радаров. О том, что не забивающий на протяжении семи туров француз находится на поле, напомнила только оригинальная передача «черпаком» в добавленное к первому тайму время, но Месси не дали добраться до мяча могучие защитники соперника.
С началом второго тайма дела пошли веселее. Если до этого мяч в центре поля в нужном темпе двигал только солидно смотревшийся Бускетс, то юркий и подвижный Пуч выглядел живее и интереснее академичного Артура. Миниатюрный полузащитник на пару с Фати зарядил «Барсу» энергией, а еще один джокер — Ракитич — в который уже раз продемонстрировал, как здорово он чувствует игру. Хорват пошел в стык у линии штрафной, после чего Месси, к которому отлетел мяч, не стал жадничать и уступил право на завершающий удар находившемуся в более комфортной позиции партнеру. Не без труда, но
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Наконец, выручивший в дебюте тер Штеген не пропускает на протяжении 450 минут. Это лучший показатель в сезоне, где началось самое интересное. «Барса» снова вырвалась вперед в гонке за титулом, и ждет, чем ответит в среду «Реал», которому предстоит домашняя игра с «Мальоркой». Месси сыграл в этом одну из ключевых ролей, а гол под номером 700 от него никуда не денется.
|Кике Сетьен
|Гаиска Гаритано
|Иван Ракитич(Лионель Месси)
|71′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|1
|Унаи Симон
|2
|Нелсон Семеду
|3
|Унаи Нуньес
62′
|3
|Жерар Пике
|5
|Йерай Альварес
|15
|Клеман Лангле
|18
|Оскар Де Маркос
|18
|Жорди Альба
|24
|Микель Баленсиага
|22
|Артуро Видаль
|16
|Микель Весга
|10
|Лионель Месси
|15
|Иньиго Лекуэ
69′
|5
|Серхио Бускетс
32′65′
|21
|Андер Капа
|4
|Иван Ракитич
90+1′
|8
|Унаи Лопес
57′
|8
|Артур
56′
|14
|Дани Гарсия
|28
|Рики Пуч
|34
|Ойян Сансет
78′
|9
|Луис Суарес
85′
|22
|Эскудеро Рауль Гарсия
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|9
|Иньяки Уильямс
69′
|17
|Антуан Гризманн
65′
|25
|Асьер Вильялибре
|31
|Ансу Фати
|11
|Иньиго Кордоба
57′
|10
|Гоньи Икер Муниаин
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)