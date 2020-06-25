Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге
Защитник «Реала» Серхио Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге.
Защитник «Реала» Серхио Рамос обновил личный рекорд результативности в Ла Лиге.
В матче с «Мальоркой» футболист забил 8-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата. Ранее Рамосу удавалось забивать только по семь голов в отдельном сезоне.
Кроме того, гол в матче с «Мальоркой» стал уже вторым для защитника после возобновления сезона, который
«Реал» одержал победу над «Мальоркой» со счётом 2:0 и, набрав 68 очков, остался на первой строчке в таблице Примеры. Мадридцы опережают находящуюся на втором месте «Барселону» лишь по дополнительным показателям. «Мальорка» (26) находится в зоне вылета, на 18-м месте.
В 32-м туре «Реал» на выезде встретится с «Эспаньолом».
|Зинедин Зидан
|Висенте Морено
|Винисиус Жуниор(Лука Модрич)
|19′
|Серхио Рамос
|56′
|13
|Тибо Куртуа
|1
|Мануэль Родригес Рейна
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Александр Седлар
|5
|Рафаэль Варан
|21
|Антонио Райльо
|23
|Ферлан Менди
80′
|7
|Алехандро Посо
|15
|Федерико Вальверде
|14
|Дани Родригес
|9
|Карим Бензема
|26
|Такэфуса Кубо
|4
|Серхио Рамос
35′83′
|24
|Мартин Вальент
61′
|21
|Браим Диас
|15
|Фран Гамес
|10
|Лука Модрич
46′71′
|12
|Иддрису Баба
83′
|22
|Франсиско Роман Иско
|41
|Лука Ромеро
|7
|Эден Азар
62′
|23
|Алейкс Фебас
61′
|8
|Тони Кроос
87′
|8
|Сальва Севилья
|11
|Гарет Бэйл
71′
|11
|Лаго Джуниор
70′
|20
|Марко Асенсио
|16
|Яннис Салибюр
|25
|Винисиус Жуниор
83′
|22
|Анте Будимир
8′61′
|24
|Мариано Диас
|29
|Кучо Эрнандес
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес(Испания)