«Монако» сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде
«Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сообщил на своем официальном сайте о трех случаях заражения коронавирусом в команде.
«Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сообщил на своем официальном сайте о трех случаях заражения коронавирусом в команде.
По результатам командного тестирования было выявлено два положительных результата, относящихся к периоду карантина. Отмечается, что оба футболиста больше не заразны и могут продолжать подготовку к тренировкам. Также зафиксирован один активный и бессимптомный случай, игрок помещен на двухнедельный карантин и находится под наблюдением медицинского персонала клуба во взаимодействии с органами здравоохранения.
Как сообщается на странице сборной России в микроблоге в Twitter, тест Головина дал отрицательный результат.
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