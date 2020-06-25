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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монако» сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде

«Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, сообщил на своем официальном сайте о трех случаях заражения коронавирусом в команде.

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По результатам командного тестирования было выявлено два положительных результата, относящихся к периоду карантина. Отмечается, что оба футболиста больше не заразны и могут продолжать подготовку к тренировкам. Также зафиксирован один активный и бессимптомный случай, игрок помещен на двухнедельный карантин и находится под наблюдением медицинского персонала клуба во взаимодействии с органами здравоохранения.

Как сообщается на странице сборной России в микроблоге в Twitter, тест Головина дал отрицательный результат.

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. «Монако» занял девятое место.

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