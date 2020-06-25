«Монако» сообщил о трех случаях заражения коронавирусом в команде

По результатам командного тестирования было выявлено два положительных результата, относящихся к периоду карантина. Отмечается, что оба футболиста больше не заразны и могут продолжать подготовку к тренировкам. Также зафиксирован один активный и бессимптомный случай, игрок помещен на двухнедельный карантин и находится под наблюдением медицинского персонала клуба во взаимодействии с органами здравоохранения.