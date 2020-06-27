Смолов — гроза испанских грандов. Забил «Реалу», а теперь и «Барсе»

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Смолову после возобновления сезона в Ла Лиге откровенно не везло. В матче против «Вильярреала» форвард вышел на последние минуты и его «Сельта» сразу пропустила и проиграла. С «Вальядолидом» Федор провел весь матч — 0:0. В последующих двух встречах команда из Виго добыла две победы с общим счетом 7:0. У Смолова — ноль голов.

Очередной шанс предоставился Смолову с «Барсой». Главный тренер команды Оскар вновь выпустил россиянина в стартовом составе.

И первый тайм снова оказался кошмаром. С мячом форвард встречался редко. А в самом верном голевом моменте — когда Аспас и Смолов вдвое выскочили на ворота тер Штегена — испанец не отдал пас на Федора и пустился в обводу. И потерял мяч.

В целом, ближе к концу первого тайма болельщики начали откровенно троллить форварда.

Хайлайты Смолова в матче против «Барселоны».

А «Барса» одним из своих моментов воспользовалась. Месси навесил со штрафного, а Суарес головой отправил мяч в сетку.

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Зато в начале второго тайма Смолову воздалось за все предыдущие неудачи. Вновь возникла ситуация, в которой два игрока «Сельты» отправились на встречу с тер Штегеном. Вместо Аспаса на этот раз оказался Йокушлу. И он не пожадничал: Смолову осталось лишь не промазать по пустым воротам.

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В середине второго тайма «Барса» опять вышла вперед. Вновь сработала связка Месси — Суарес. И уругваец оформил дубль.

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Но хозяева проигрывать не собирались. За две минуты до конца основного времени Аспас все-таки забил — отличным ударом со штрафного — 2:2.

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А на последних секундах «Сельта» могла вырвать победу: Нолито, вышедший на поле вместо Смолова, бил практически в упор, но тер Штеген успел среагировать.