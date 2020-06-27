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10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
9Смолов забил «Барселоне»
21:02 (мск), источник: Sport24

Смолов — гроза испанских грандов. Забил «Реалу», а теперь и «Барсе»

Но оба раза «Сельта» играла вничью.

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Смолову после возобновления сезона в Ла Лиге откровенно не везло. В матче против «Вильярреала» форвард вышел на последние минуты и его «Сельта» сразу пропустила и проиграла. С «Вальядолидом» Федор провел весь матч — 0:0. В последующих двух встречах команда из Виго добыла две победы с общим счетом 7:0. У Смолова — ноль голов.

Очередной шанс предоставился Смолову с «Барсой». Главный тренер команды Оскар вновь выпустил россиянина в стартовом составе.

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И первый тайм снова оказался кошмаром. С мячом форвард встречался редко. А в самом верном голевом моменте — когда Аспас и Смолов вдвое выскочили на ворота тер Штегена — испанец не отдал пас на Федора и пустился в обводу. И потерял мяч.

В целом, ближе к концу первого тайма болельщики начали откровенно троллить форварда.

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Хайлайты Смолова в матче против «Барселоны».

А «Барса» одним из своих моментов воспользовалась. Месси навесил со штрафного, а Суарес головой отправил мяч в сетку.

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Зато в начале второго тайма Смолову воздалось за все предыдущие неудачи. Вновь возникла ситуация, в которой два игрока «Сельты» отправились на встречу с тер Штегеном. Вместо Аспаса на этот раз оказался Йокушлу. И он не пожадничал: Смолову осталось лишь не промазать по пустым воротам.

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В середине второго тайма «Барса» опять вышла вперед. Вновь сработала связка Месси — Суарес. И уругваец оформил дубль.

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Но хозяева проигрывать не собирались. За две минуты до конца основного времени Аспас все-таки забил — отличным ударом со штрафного — 2:2.

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А на последних секундах «Сельта» могла вырвать победу: Нолито, вышедший на поле вместо Смолова, бил практически в упор, но тер Штеген успел среагировать.

  • «Сельта» осталась на 16-м месте в турнирной таблице. В воскресенье ее может обойти «Эйбар».
  • «Барселона» набрала 69 очко и вышла на чистое первое место. Но у «Реала», который теперь отстает от каталонцев на одно очко, есть матч в запасе.
  • Смолов забил второй гол в чемпионате Испании. Раньше он огорчал «Реал». Та встреча тоже завершилась вничью — 1:1.
Сельта
2:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3227.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияКике Сетьен
Голы
Федор Смолов(Окай Йокушлу)50′
Луис Суарес(Лионель Месси)20′
Яго Аспас88′
Луис Суарес(Лионель Месси)67′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Марк-Андре тер Штеген
16Хорхе Саэнс
2Нелсон Семеду
18Джозеф Айду
3Жерар Пике
90+5′
20Кевин Васкес
23Самюэль Юмтити
53′
6Денис Суарес
4Иван Ракитич
10Яго Аспас
89′
22Артуро Видаль
4Нестор Араухо
61′73′
10Лионель Месси
21Джейсон Мурильо
18Жорди Альба
12′81′
5Окай Йокушлу
60′
24Хуниор Фирпо
12Рафинья
28Рики Пуч
86′
9Федор Смолов
60′
8Артур
14Филип Брадарич
9Луис Суарес
81′
23Брайс Мендес
34′60′
17Антуан Гризманн
3Нолито
31Ансу Фати
69′
29Хакобо Гонсалес
81′
19Мартин Брэйтуэйт
82′
22Санти Мина
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
19Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сельта
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