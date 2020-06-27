Смолов — гроза испанских грандов. Забил «Реалу», а теперь и «Барсе»
Но оба раза «Сельта» играла вничью.
Но оба раза «Сельта» играла вничью.
Смолову после возобновления сезона в Ла Лиге откровенно не везло. В матче против «Вильярреала» форвард вышел на последние минуты и его «Сельта» сразу пропустила и проиграла. С «Вальядолидом» Федор провел весь матч — 0:0. В последующих двух встречах команда из Виго добыла две победы с общим счетом 7:0. У Смолова — ноль голов.
Очередной шанс предоставился Смолову с «Барсой». Главный тренер команды Оскар вновь выпустил россиянина в стартовом составе.
И первый тайм снова оказался кошмаром. С мячом форвард встречался редко. А в самом верном голевом моменте — когда Аспас и Смолов вдвое выскочили на ворота тер Штегена — испанец не отдал пас на Федора и пустился в обводу. И потерял мяч.
В целом, ближе к концу первого тайма болельщики начали откровенно троллить форварда.
Хайлайты Смолова в матче против «Барселоны».
А «Барса» одним из своих моментов воспользовалась. Месси навесил со штрафного, а Суарес головой отправил мяч в сетку.
Зато в начале второго тайма Смолову воздалось за все предыдущие неудачи. Вновь возникла ситуация, в которой два игрока «Сельты» отправились на встречу с тер Штегеном. Вместо Аспаса на этот раз оказался Йокушлу. И он не пожадничал: Смолову осталось лишь не промазать по пустым воротам.
В середине второго тайма «Барса» опять вышла вперед. Вновь сработала связка Месси — Суарес. И уругваец оформил дубль.
Но хозяева проигрывать не собирались. За две минуты до конца основного времени Аспас
А на последних секундах «Сельта» могла вырвать победу: Нолито, вышедший на поле вместо Смолова, бил практически в упор, но тер Штеген успел среагировать.
|Оскар Гарсия
|Кике Сетьен
|Федор Смолов(Окай Йокушлу)
|50′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|20′
|Яго Аспас
|88′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|67′
|13
|Рубен Бланко
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|16
|Хорхе Саэнс
|2
|Нелсон Семеду
|18
|Джозеф Айду
|3
|Жерар Пике
90+5′
|20
|Кевин Васкес
|23
|Самюэль Юмтити
53′
|6
|Денис Суарес
|4
|Иван Ракитич
|10
|Яго Аспас
89′
|22
|Артуро Видаль
|4
|Нестор Араухо
61′73′
|10
|Лионель Месси
|21
|Джейсон Мурильо
|18
|Жорди Альба
12′81′
|5
|Окай Йокушлу
60′
|24
|Хуниор Фирпо
|12
|Рафинья
|28
|Рики Пуч
86′
|9
|Федор Смолов
60′
|8
|Артур
|14
|Филип Брадарич
|9
|Луис Суарес
81′
|23
|Брайс Мендес
34′60′
|17
|Антуан Гризманн
|3
|Нолито
|31
|Ансу Фати
69′
|29
|Хакобо Гонсалес
81′
|19
|Мартин Брэйтуэйт
82′
|22
|Санти Мина
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|8
|19
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гильермо Куадра Фернандес(Испания)