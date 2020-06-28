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18:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Торпедо-БелАЗ» победило «Витебск» в чемпионате Беларуси по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из трех сегодняшних поединков футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» принимали гостей из «Витебска» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Габриэл Рамос.

Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

Торпедо-БелАЗ
1:0
Первый тайм: 0:0
Витебск
Футбол, Беларусь, 15-й тур28.06.2020, 16:00 (МСК UTC+3)Торпедо
Главные тренеры
Юрий ПунтусСергей Ясинский
Голы
Габриэл Рамос69′
Составы команд
30Родион Сямук
34Артем Сороко
3Виталий Устинов
4Артем Скитов
18Владимир Щербо
17Даниил Чалов
21Максим Бордачев
19Павел Назаренко
88Дмитрий Яшин
7Максим Каленчук
6Кирилл Премудров
20Сергей Волков
28′
8Габриэл Рамос
36′
11Антон Матвеенко
10Андрей Хачатурян
21Артем Гуренко
20Липе Велозу
25Олег Карамушка
10′
33Валерий Горбачик
45′
6Жулиу Сезар
13Никита Николаевич
14Александр Ксенофонтов
45′
99Василий Журневич
67′
5Вандерсон
63′
77Михаил Афанасьев
10Диегу Сантос Кариока
73′
23Илья Васильев
89′
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые2
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАмин Кургхели(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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