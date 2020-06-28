«Торпедо-БелАЗ» победило «Витебск» в чемпионате Беларуси по футболу
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из трех сегодняшних поединков футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» принимали гостей из «Витебска» и выиграли с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Габриэл Рамос.
Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Ислочь» (Минский район) — 20 (14), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (14), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.
|Юрий Пунтус
|Сергей Ясинский
|Габриэл Рамос
|69′
|30
|Родион Сямук
|34
|Артем Сороко
|3
|Виталий Устинов
|4
|Артем Скитов
|18
|Владимир Щербо
|17
|Даниил Чалов
|21
|Максим Бордачев
|19
|Павел Назаренко
|88
|Дмитрий Яшин
|7
|Максим Каленчук
|6
|Кирилл Премудров
|20
|Сергей Волков
28′
|8
|Габриэл Рамос
36′
|11
|Антон Матвеенко
|10
|Андрей Хачатурян
|21
|Артем Гуренко
|20
|Липе Велозу
|25
|Олег Карамушка
10′
|33
|Валерий Горбачик
45′
|6
|Жулиу Сезар
|13
|Никита Николаевич
|14
|Александр Ксенофонтов
45′
|99
|Василий Журневич
67′
|5
|Вандерсон
63′
|77
|Михаил Афанасьев
|10
|Диегу Сантос Кариока
73′
|23
|Илья Васильев
89′
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|2
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Амин Кургхели(Беларусь)