Королевская поступь «Реала». Пятка Бензема приблизила Зидана к чемпионскому титулу
Гол Каземиру принес «Реалу» пятую победу подряд и позволил оторваться от «Барселоны» на два очка.
Гол Каземиру принес «Реалу» пятую победу подряд и позволил оторваться от «Барселоны» на два очка.
Принято считать, что нет ничего сложнее, чем ждать и догонять. Однако в ла лиге после коронавирусной паузы все развивается совсем по другим законам. «Барселона», которой волей календаря летом приходится проводить свои матчи первой, зачастую выглядит скованной и добивается результата со скрипом. Или не добивается, как в гостевой игре с «Севильей» (0:0), стоившей
Перед субботней встречей с «Сельтой» Кике Сетьен выражал надежду, что в оставшихся турах уже «Реал» допустит ошибку, однако споткнулись сами каталонцы. В том числе, пропустив и от Федора Смолова, который огорчил в этом сезоне обоих грандов. Эти встречи вроде бы завершились с одинаковым счетом 2:2, но каким разным по значимости оказались потери соискателей титула!
Мадридцы встречались с «кельтами» задолго до финишной прямой, тогда как «Барса» споткнулась на одном из последних барьеров. Находящаяся в отличной форме команда Зинедина Зидана их словно не замечает и после паузы штампует победы на заказ. Берет свое по праву сильного. Не без спорных судейских решений и улыбок фортуны, зато стабильно демонстрируя как уверенность в собственных силах, так и готовность с первой и до последней минуты диктовать свои условия любому противнику.
Тем более, увязшему на последнем месте «Эспаньолу», который накануне воскресной игры уволил с поста главного тренера бывшего защитника «Барселоны» Абелардо. «Попугаи» уже отчаялись найти нового тренера и до конца сезона поставили во главе команды спортивного директора Франсиско Руфете. Это можно было бы расценивать, как эмоциональную встряску, если бы 43-й летний специалист, которого помнят по золотой «Валенсии» времен Рафаэля Бенитеса, не стал уже четвертым (!) наставником «Эспаньола» в текущем чемпионате.
Впрочем, накануне Зидан подчеркивал: сопернику необходимы очки, и он обязательно создаст проблемы. Отсюда более прагматичная схема, не предусматривавшая все лучше работающее сочетание Азар — Винисиус Жуниор. В игре с «Мальоркой» бельгиец действовал в тройке центральных полузащитников выше Вальверде и Модрича. Теперь — в отсутствие дисквалифицированного хорвата — роль Азара получилась другой. Естественно, с оговорками, так как привычная мадридская расстановка 4−3−3 была такой лишь формально.
Иско, как настоящий свободный художник, разгонял атаки из глубины и уже по ситуации врывался в свободные зоны перед штрафной. Азар также постоянно менял позицию. То становился вторым форвардом в паре с Бензема, то уходил на любимый левый край, а концовку первого тайма и вовсе провел на противоположном фланге. Этот управляемый хаос и поставил «Эспаньол» в тупик перед уходом на перерыв. И если момент с участием Азара получился отчасти случайным и стал следствием ошибки Диего Лопеса на выходе, то голевая атака мадридцев оказалась
И ведь не скажешь, что «попугаи» выглядели безнадежно. Голом могла завершиться первая же их атака, но Карвахаль самоотверженно бросился под удар Дардера. Как в этом эпизоде, так и в ситуации с сэйвом Куртуа при розыгрыше штрафного, не обошлось без ошибки героя июньских туров Серхио Рамоса. Однако «Реал» Зидана тем и хорош, что умеет добиваться успеха разными способами. Даже сыграв от соперника, хотя это рецепт скорее для
Можно только позавидовать имеющемуся в распоряжении Зидана набору исполнителей высокого класса. Будь иначе, ни один тренер в мире не убрал бы одновременно с поля — да еще и за полчаса до финального свистка — Иско с Азаром. Однако соперник стал раскрываться, и мадридцы решили сместить акцент на фланги за счет свежести Винисиуса и Родригу. За пять посткоронавирусных туров Зидан использовал больше двадцати футболистов за исключением травмированных Васкеса, Йовича и Начо.
За счет активной ротации состава и без того отлично готовые физически мадридцы сохраняют свежесть, благодаря чему они играют так, как хотят, а не как получится. Нынешний «Реал» слишком хорош, чтобы делать подарки «Барселоне». Та зря надеялась на принципиального соперника, а вот мадридцам земляки из «Атлетико» во вторник помочь могут. Еще одна потеря очков станет роковой как для каталонцев, так и для чемпионской интриги.