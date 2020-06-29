Королевская поступь «Реала». Пятка Бензема приблизила Зидана к чемпионскому титулу

Источник: Спорт-Экспресс

Принято считать, что нет ничего сложнее, чем ждать и догонять. Однако в ла лиге после коронавирусной паузы все развивается совсем по другим законам. «Барселона», которой волей календаря летом приходится проводить свои матчи первой, зачастую выглядит скованной и добивается результата со скрипом. Или не добивается, как в гостевой игре с «Севильей» (0:0), стоившей сине-гранатовым лидерства.

Перед субботней встречей с «Сельтой» Кике Сетьен выражал надежду, что в оставшихся турах уже «Реал» допустит ошибку, однако споткнулись сами каталонцы. В том числе, пропустив и от Федора Смолова, который огорчил в этом сезоне обоих грандов. Эти встречи вроде бы завершились с одинаковым счетом 2:2, но каким разным по значимости оказались потери соискателей титула!

Мадридцы встречались с «кельтами» задолго до финишной прямой, тогда как «Барса» споткнулась на одном из последних барьеров. Находящаяся в отличной форме команда Зинедина Зидана их словно не замечает и после паузы штампует победы на заказ. Берет свое по праву сильного. Не без спорных судейских решений и улыбок фортуны, зато стабильно демонстрируя как уверенность в собственных силах, так и готовность с первой и до последней минуты диктовать свои условия любому противнику.

Тем более, увязшему на последнем месте «Эспаньолу», который накануне воскресной игры уволил с поста главного тренера бывшего защитника «Барселоны» Абелардо. «Попугаи» уже отчаялись найти нового тренера и до конца сезона поставили во главе команды спортивного директора Франсиско Руфете. Это можно было бы расценивать, как эмоциональную встряску, если бы 43-й летний специалист, которого помнят по золотой «Валенсии» времен Рафаэля Бенитеса, не стал уже четвертым (!) наставником «Эспаньола» в текущем чемпионате.

Впрочем, накануне Зидан подчеркивал: сопернику необходимы очки, и он обязательно создаст проблемы. Отсюда более прагматичная схема, не предусматривавшая все лучше работающее сочетание Азар — Винисиус Жуниор. В игре с «Мальоркой» бельгиец действовал в тройке центральных полузащитников выше Вальверде и Модрича. Теперь — в отсутствие дисквалифицированного хорвата — роль Азара получилась другой. Естественно, с оговорками, так как привычная мадридская расстановка 4−3−3 была такой лишь формально.

Иско, как настоящий свободный художник, разгонял атаки из глубины и уже по ситуации врывался в свободные зоны перед штрафной. Азар также постоянно менял позицию. То становился вторым форвардом в паре с Бензема, то уходил на любимый левый край, а концовку первого тайма и вовсе провел на противоположном фланге. Этот управляемый хаос и поставил «Эспаньол» в тупик перед уходом на перерыв. И если момент с участием Азара получился отчасти случайным и стал следствием ошибки Диего Лопеса на выходе, то голевая атака мадридцев оказалась по-настоящему королевской. Особенно передача Бензема пяткой, после которой мяч проскочил между ногами Эспиносы, а его напарник по обороне оказался не готов к такому трюку и позволил расстрелять ворота неожиданно оказавшемуся на переднем краю Каземиру.

И ведь не скажешь, что «попугаи» выглядели безнадежно. Голом могла завершиться первая же их атака, но Карвахаль самоотверженно бросился под удар Дардера. Как в этом эпизоде, так и в ситуации с сэйвом Куртуа при розыгрыше штрафного, не обошлось без ошибки героя июньских туров Серхио Рамоса. Однако «Реал» Зидана тем и хорош, что умеет добиваться успеха разными способами. Даже сыграв от соперника, хотя это рецепт скорее для плей-офф Лиги чемпионов. С «Мальоркой» мадридцы взяли свое агрессией и мощью. С «Эспаньолом» — методично раскачивая оборону, и прагматично сохранив минимальный перевес.

Можно только позавидовать имеющемуся в распоряжении Зидана набору исполнителей высокого класса. Будь иначе, ни один тренер в мире не убрал бы одновременно с поля — да еще и за полчаса до финального свистка — Иско с Азаром. Однако соперник стал раскрываться, и мадридцы решили сместить акцент на фланги за счет свежести Винисиуса и Родригу. За пять посткоронавирусных туров Зидан использовал больше двадцати футболистов за исключением травмированных Васкеса, Йовича и Начо.