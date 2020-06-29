Названы клубы, заработавшие больше всех на трансферах за последние 20 лет

Больше всех на трансферах игроков выручил туринский «Ювентус» — 1,32 миллиарда евро, второе место занял лондонский «Челси» (1,22 миллиарда), замкнул тройку «Монако» (1,18 миллиарда).
Также в топ-10 вошли португальская «Бенфика» (1,16), мадридский «Атлетико» (1,13), португальский «Порту» (1,12), миланский «Интер» (1,10), мадридский «Реал» (1,09), «Барселона» (1,08) и итальянская «Рома» (1,03). При этом положительный баланс доходов и расходов на трансферы среди этих клубов только у «Монако», «Бенфики» и «Порту».
Что касается российских клубов, то лидером по доходам от трансферов за 20 лет является санкт-петербургский «Зенит» (более 295,8 миллиона евро). Вторым стал московский ЦСКА (212,62), махачкалинский «Анжи» (212,01) — третий.