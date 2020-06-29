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18:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названы клубы, заработавшие больше всех на трансферах за последние 20 лет

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Десять футбольных клубов заработали на продаже игроков свыше миллиарда евро за 20 лет, об этом свидетельствуют данные авторитетного портала transfermarkt.

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Источник: Reuters

Больше всех на трансферах игроков выручил туринский «Ювентус» — 1,32 миллиарда евро, второе место занял лондонский «Челси» (1,22 миллиарда), замкнул тройку «Монако» (1,18 миллиарда).

Также в топ-10 вошли португальская «Бенфика» (1,16), мадридский «Атлетико» (1,13), португальский «Порту» (1,12), миланский «Интер» (1,10), мадридский «Реал» (1,09), «Барселона» (1,08) и итальянская «Рома» (1,03). При этом положительный баланс доходов и расходов на трансферы среди этих клубов только у «Монако», «Бенфики» и «Порту».

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается российских клубов, то лидером по доходам от трансферов за 20 лет является санкт-петербургский «Зенит» (более 295,8 миллиона евро). Вторым стал московский ЦСКА (212,62), махачкалинский «Анжи» (212,01) — третий.

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