Минское «Динамо» на мажорной ноте завершило первый круг чемпионата страны

Бодро шествующий и досрочно завершивший круг в роли лидера БАТЭ в классико представлялся персонажем исключительно положительным, эдаким великим Лесли — любимцем болельщиков, готовящимся одержать очередную элегантную победу. Завалившие же старт минчане, у своего извечного соперника не выигрывавшие почти 5 лет, а в рамках первого круга и вовсе с далекого 2003 года, напротив, казались подобными профессору Фэйту из все тех же «Больших гонок», с именем которого успех никак не сочетается. Но как удивил изобретательностью минский Фэйт и нас, и борисовского Лесли! Явив в первые 45 минут образец классического итальянского катеначчо, где акцент игры исключительно на организации оборонительных редутов, «Динамо» убедительно дало понять сопернику: «Не беспокойтесь, атаки нам неинтересны». Здесь, пожалуй, и кроется весь секрет неожиданного итога. Дружина Кирилла Альшевского хоть и подошла к поединку во всеоружии (зеркально отразила схему соперника, но при укреплении задней линии оказалась весьма заряженной и на атаку — хозяйский и фаворитский статус обязывал), но постепенно уверовала — по такой игре сзади все будет в порядке, а впереди шанс непременно представится — и мощь своих оборотов постепенно сбавила. Олицетворением происходящего стал выхваченный телекамерой крупный план вероятного поклонника борисовчан, ведшего неравный бой со сном. Такое оно катеначчо — не для всех и не для каждого.



Кроме, конечно же, команд его проповедующих. И имеющих в запасе альтернативную модель игры: во втором тайме штаб столичной дружины сменил курс, и хозяева, не понимая, что происходит, угодили в ловушку, расчетливо подготовленную хитрыми гостями. Ведь кто мог предположить, что «Динамо» окажется способным вместо «Италии» мгновенно предстать «Англией» с навесами и атлетичным футболом?



Однако не стратегией единой… Помимо тактической выучки, в дружине Леонида Кучука с каждым поединком все больше прорисовываются и ярко выраженные лидеры в каждой из линий. Кто еще весной мог подумать, что Миха Горопевшек — этот словенский незнакомец, большую часть карьеры проведший в украинских и польских клубах вторых дивизионов, а в дебютных матчах то удалявшийся, то направлявшийся в атаку, — возьмет под свой контроль все воздушное пространство во владениях динамовцев? В средней линии вне конкуренции герой классико Михаил Козлов. Помните, как удачно Владимир Журавель внедрил в динамовский механизм Игоря Воронкова и обретший вторую молодость игрок завязал на себе весь центр поля? Арсенал же Михаила, как мог убедиться БАТЭ, помимо функций разрушения и первого паса, богат и на фланговые умения, и на точные удары. Заметка в блокнот тренерскому штабу сборной?



В атаке же после расставания с «Ларисой» постепенно приходит в себя Евгений Шикавка, но лидерская ноша — за Иваном Бахаром. Да, при всех достоинствах Ване еще многому следует научиться, многое в своих навыках отточить. Но обратите внимание, как мастерски седьмой номер минчан стягивал на себе сразу нескольких борисовчан, уводил их за собой похлеще тезки Сусанина — в такие моменты Шикавка с Козловым и завершали свои голевые атаки.



Роль великого Лесли с финальным свистком перешла уже к «Динамо» — здесь и радостные лица команды и болельщиков, и их единение, и лаконичное, но искреннее и точное резюме от Леонида Кучука в прямом эфире. Наблюдая за этим, как-то враз показалось, что перед нами предстал вполне реальный борец за чемпионский титул.