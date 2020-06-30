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11:14 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минское «Динамо» на мажорной ноте завершило первый круг чемпионата страны

Вот и осталась позади половина чемпионатной дистанции, вместившая в себя новостей и сюрпризов больше, чем иное полное первенство. В завершении первого круга по объективной воле календаря болельщиков ждал настоящий десерт, самое изысканное, что у нас есть, — белорусское классико. Получилось оно под стать всему первому кругу — с ярким содержанием и неожиданным итогом.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Бодро шествующий и досрочно завершивший круг в роли лидера БАТЭ в классико представлялся персонажем исключительно положительным, эдаким великим Лесли — любимцем болельщиков, готовящимся одержать очередную элегантную победу. Завалившие же старт минчане, у своего извечного соперника не выигрывавшие почти 5 лет, а в рамках первого круга и вовсе с далекого 2003 года, напротив, казались подобными профессору Фэйту из все тех же «Больших гонок», с именем которого успех никак не сочетается.

Но как удивил изобретательностью минский Фэйт и нас, и борисовского Лесли! Явив в первые 45 минут образец классического итальянского катеначчо, где акцент игры исключительно на организации оборонительных редутов, «Динамо» убедительно дало понять сопернику: «Не беспокойтесь, атаки нам неинтересны». Здесь, пожалуй, и кроется весь секрет неожиданного итога. Дружина Кирилла Альшевского хоть и подошла к поединку во всеоружии (зеркально отразила схему соперника, но при укреплении задней линии оказалась весьма заряженной и на атаку — хозяйский и фаворитский статус обязывал), но постепенно уверовала — по такой игре сзади все будет в порядке, а впереди шанс непременно представится — и мощь своих оборотов постепенно сбавила. Олицетворением происходящего стал выхваченный телекамерой крупный план вероятного поклонника борисовчан, ведшего неравный бой со сном. Такое оно катеначчо — не для всех и не для каждого.

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Кроме, конечно же, команд его проповедующих. И имеющих в запасе альтернативную модель игры: во втором тайме штаб столичной дружины сменил курс, и хозяева, не понимая, что происходит, угодили в ловушку, расчетливо подготовленную хитрыми гостями. Ведь кто мог предположить, что «Динамо» окажется способным вместо «Италии» мгновенно предстать «Англией» с навесами и атлетичным футболом?

Однако не стратегией единой… Помимо тактической выучки, в дружине Леонида Кучука с каждым поединком все больше прорисовываются и ярко выраженные лидеры в каждой из линий. Кто еще весной мог подумать, что Миха Горопевшек — этот словенский незнакомец, большую часть карьеры проведший в украинских и польских клубах вторых дивизионов, а в дебютных матчах то удалявшийся, то направлявшийся в атаку, — возьмет под свой контроль все воздушное пространство во владениях динамовцев? В средней линии вне конкуренции герой классико Михаил Козлов. Помните, как удачно Владимир Журавель внедрил в динамовский механизм Игоря Воронкова и обретший вторую молодость игрок завязал на себе весь центр поля? Арсенал же Михаила, как мог убедиться БАТЭ, помимо функций разрушения и первого паса, богат и на фланговые умения, и на точные удары. Заметка в блокнот тренерскому штабу сборной?

В атаке же после расставания с «Ларисой» постепенно приходит в себя Евгений Шикавка, но лидерская ноша — за Иваном Бахаром. Да, при всех достоинствах Ване еще многому следует научиться, многое в своих навыках отточить. Но обратите внимание, как мастерски седьмой номер минчан стягивал на себе сразу нескольких борисовчан, уводил их за собой похлеще тезки Сусанина — в такие моменты Шикавка с Козловым и завершали свои голевые атаки.

Роль великого Лесли с финальным свистком перешла уже к «Динамо» — здесь и радостные лица команды и болельщиков, и их единение, и лаконичное, но искреннее и точное резюме от Леонида Кучука в прямом эфире. Наблюдая за этим, как-то враз показалось, что перед нами предстал вполне реальный борец за чемпионский титул.

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Чемпионат Беларуси. 15-й тур

26 июня. «Энергетик-БГУ» — «Славия» — 5:0 (Яхшибоев, 4, 58, Тве, 47, Совпель, 70, 90), «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1 (Джигеро, 19, 57; Сердюк, 16).

27 июня. «Минск» — «Шахтер» — 1:1 (Васильев, 66; Диасамидзе, 56), «Неман» — «Динамо» (Бр) — 1:0 (Забелин, 18), БАТЭ — «Динамо» (Мн) — 0:2 (Шикавка, 64, Козлов, 66).

28 июня. «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Витебск» — 1:0 (Рамос, 69), «Рух» — «Белшина» — 3:0 (Диалло, 12, Орешкевич, 43, Васильев, 45), «Городея» — «Ислочь» — 0:2 (Макась, 3, Янсане, 54).

В 16-м туре встречаются:

3 июля. «Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Бр).

4 июля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь».

5 июля. «Торпедо-БЕЛАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Мн).

БАТЭ
0:2
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Футбол, Беларусь, 15-й тур27.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Борисов-Арена, 4280 зрителей
Главные тренеры
Кирилл АльшевскийЛеонид Кучук
Голы
Евгений Шикавка64′
Михаил Козлов66′
Составы команд
35Антон Чичкан
12Даниил Шапко
14Борис Копитович
3Максим Швецов
23Захар Волков
5Миха Горопевшек
23′
32Яков Филипович
6Доминик Динга
5Евгений Яблонский
17Алексей Риос
8Станислав Драгун
24Артем Сухоцкий
85′
22Игорь Стасевич
54′
23Эдгар Олехнович
15Максим Скавыш
71Михаил Козлов
69′
4Александр Филипович
77′
7Иван Бахар
90′
9Боян Дубаич
21Дмитрий Бородин
19Дмитрий Бессмертный
60′62′
9Евгений Шикавка
85′
18Видлюм Видлюмссон
77Кирилл Вергейчик
87′
26Неманья Милич
65′68′
15Владислав Климович
57′
94Эрвен Мукам
8Марко Павловски
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)13
4Удары в створ11
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАндрей Василевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мн
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