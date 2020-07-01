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01:01 (мск), источник: Sport24

Похоже, чемпионская интрига в Испании все. «Барса» не смогла обыграть «Атлетико»

«Реал» в случае победы над «Хетафе» оторвется на четыре очка.

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Источник: AP 2020

Для «Барселоны» продолжаются трудные времена. Команда за шесть туров до конца отстает от «Реала» на два очка, игроки конфликтуют с Сетьеном, которому прочат увольнение уже по ходу этого сезона, а руководство проворачивает максимально странный обмен Артура на Пьянича. «Атлетико» — серьезный соперник, который рассчитывал на то, чтобы прибить чемпионскую интригу окончательно.

С первых минут «Атлетико» чуть не открыл счет — после удара Карраско со штрафного мяч чуть не нырнул за спину тер Штегену. Но после этого уже «Барселона» понеслась вперед — Суарес и Ракитич проверили Облака дальними ударами. Давление привело к раннему голу после углового — Диего Коста неуклюже срезал мяч в свои ворота то ли задней поверхностью бедра, то ли более интимным местом.

Но чем дальше, тем больше «Атлетико» давил на слабые места «Барселоны» — особенно на фланги, открытые из-за использования Сетьеном схемы с ромбом. Карраско, Корреа и крайние защитники терзали оборону «Барсы» с флангов, и одна из контратак привела к пенальти — Видаль срубил в своей штрафной Карраско.

К мячу подошел Диего Коста, и за 15 минут превратился в главного антигероя матча — после автогола не смог переиграть тер Штегена. Однако судья заставил перебить пенальти — немецкий вратарь вышел из ворот. Плюс наградил Марка-Андре и Жерара Пике желтыми карточками. Очередной повод для каталонских болельщиков пожаловаться на судейство.

На этот раз удар исполнил Сауль, который развел вратаря и мяч по разным углам. До конца матча у «Барселоны» было территориальное преимущество — Месси и вовсе мог снова выводить хозяев вперед, но после его удара мяч облизнул штангу и ушел за лицевую. «Атлетико» атаковал не так масштабно, но не менее опасно. На удивление открытый матч двух команд.

В самом начале второго тайма «Атлетико» нарвался на пенальти — Фелипе цепанул бутсу Семеду в ситуации, где фолить было совсем необязательно. Месси элегантно исполнил одиннадцатиметровый и забил свой 700-й гол в карьере. Из действующих футболистов такое число мячей только у него и Криштиану Роналду.

Во втором тайме моментов был минимум — Диего Коста чуть не забил головой после подачи с фланга, а чуть позже заработавший пенальти Семеду сбил в штрафной Карраско, который заработал пенальти в первом тайме. Тер Штеген взял удар Сауля, но мяч все же заполз за ленточку. Очень обидно за немца — взял два пенальти, и два раза пропустил.

После этого «Атлетико» закрылся и просто не давал «Барселоне» создавать моменты. Каталонцам не хватало скорости, особенно при организации контратак, которых просто не было. Что-то пытались сделать только Месси и сумасшедше настроенный Артуро Видаль. Также яркий матч провел воспитанник «Ла Масии» Рики Пуч, который несколько раз впечатлил своим игровым интеллектом. Хорошие новости на этом для фанатов «Барсы» заканчиваются — «Барселона» не смогла обыграть «Атлетико». Если «Реал» сможет в этом туре обыграть «Хетафе», отрыв от первого места составит четыре очка. Впереди пять туров, и теоретические шансы у «Барселоны» еще есть. Пусть и все более призрачные.

Барселона
2:2
Первый тайм: 1:1
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 3330.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Camp Nou
Главные тренеры
Кике СетьенДиего Симеоне
Голы
Диегу Коста11′
Ньигес Сауль19′
Лионель Месси50′
Ньигес Сауль62′
Составы команд
1Марк-Андре тер Штеген
17′
13Ян Облак
2Нелсон Семеду
2Хосе Хименес
3Жерар Пике
18′
4Сантьяго Ариас
15Клеман Лангле
12Ренан Лоди
18Жорди Альба
18де Алмейда Монтейру Фелипе
51′
28Рики Пуч
5Томас Партей
9Луис Суарес
8Ньигес Сауль
35′
10Лионель Месси
61′
14Маркос Льоренте
69′
4Иван Ракитич
63′
7Жоау Феликс
20Сержи Роберто
10Анхель Корреа
85′
5Серхио Бускетс
85′
20Виктор Мачин Перес Витоло
31Ансу Фати
19Диегу Коста
75′76′
22Артуро Видаль
90′
9Альваро Мората
17Антуан Гризманн
21Янник Феррейра-Карраско
80′84′
11Тома Лемар
90+4′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
3Угловые1
11Фолы15
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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