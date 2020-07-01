Похоже, чемпионская интрига в Испании все. «Барса» не смогла обыграть «Атлетико»
«Реал» в случае победы над «Хетафе» оторвется на четыре очка.
«Реал» в случае победы над «Хетафе» оторвется на четыре очка.
Для «Барселоны» продолжаются трудные времена. Команда за шесть туров до конца отстает от «Реала» на два очка, игроки конфликтуют с Сетьеном, которому прочат увольнение уже по ходу этого сезона, а руководство проворачивает максимально странный обмен Артура на Пьянича. «Атлетико» — серьезный соперник, который рассчитывал на то, чтобы прибить чемпионскую интригу окончательно.
С первых минут «Атлетико» чуть не открыл счет — после удара Карраско со штрафного мяч чуть не нырнул за спину тер Штегену. Но после этого уже «Барселона» понеслась вперед — Суарес и Ракитич проверили Облака дальними ударами. Давление привело к раннему голу после углового — Диего Коста неуклюже срезал мяч в свои ворота то ли задней поверхностью бедра, то ли более интимным местом.
Но чем дальше, тем больше «Атлетико» давил на слабые места «Барселоны» — особенно на фланги, открытые
К мячу подошел Диего Коста, и за 15 минут превратился в главного антигероя матча — после автогола не смог переиграть тер Штегена. Однако судья заставил перебить пенальти — немецкий вратарь вышел из ворот. Плюс наградил
На этот раз удар исполнил Сауль, который развел вратаря и мяч по разным углам. До конца матча у «Барселоны» было территориальное преимущество — Месси и вовсе мог снова выводить хозяев вперед, но после его удара мяч облизнул штангу и ушел за лицевую. «Атлетико» атаковал не так масштабно, но не менее опасно. На удивление открытый матч двух команд.
В самом начале второго тайма «Атлетико» нарвался на пенальти — Фелипе цепанул бутсу Семеду в ситуации, где фолить было совсем необязательно. Месси элегантно исполнил одиннадцатиметровый и забил свой 700-й гол в карьере. Из действующих футболистов такое число мячей только у него и Криштиану Роналду.
Во втором тайме моментов был минимум — Диего Коста чуть не забил головой после подачи с фланга, а чуть позже заработавший пенальти Семеду сбил в штрафной Карраско, который заработал пенальти в первом тайме. Тер Штеген взял удар Сауля, но мяч все же заполз за ленточку. Очень обидно за немца — взял два пенальти, и два раза пропустил.
После этого «Атлетико» закрылся и просто не давал «Барселоне» создавать моменты. Каталонцам не хватало скорости, особенно при организации контратак, которых просто не было.
|Кике Сетьен
|Диего Симеоне
|Диегу Коста
|11′
|Ньигес Сауль
|19′
|Лионель Месси
|50′
|Ньигес Сауль
|62′
|1
|Марк-Андре тер Штеген
17′
|13
|Ян Облак
|2
|Нелсон Семеду
|2
|Хосе Хименес
|3
|Жерар Пике
18′
|4
|Сантьяго Ариас
|15
|Клеман Лангле
|12
|Ренан Лоди
|18
|Жорди Альба
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
51′
|28
|Рики Пуч
|5
|Томас Партей
|9
|Луис Суарес
|8
|Ньигес Сауль
35′
|10
|Лионель Месси
61′
|14
|Маркос Льоренте
69′
|4
|Иван Ракитич
63′
|7
|Жоау Феликс
|20
|Сержи Роберто
|10
|Анхель Корреа
85′
|5
|Серхио Бускетс
85′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|31
|Ансу Фати
|19
|Диегу Коста
75′76′
|22
|Артуро Видаль
90′
|9
|Альваро Мората
|17
|Антуан Гризманн
|21
|Янник Феррейра-Карраско
80′84′
|11
|Тома Лемар
90+4′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес(Испания)