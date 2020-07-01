Похоже, чемпионская интрига в Испании все. «Барса» не смогла обыграть «Атлетико»

Источник: AP 2020

Для «Барселоны» продолжаются трудные времена. Команда за шесть туров до конца отстает от «Реала» на два очка, игроки конфликтуют с Сетьеном, которому прочат увольнение уже по ходу этого сезона, а руководство проворачивает максимально странный обмен Артура на Пьянича. «Атлетико» — серьезный соперник, который рассчитывал на то, чтобы прибить чемпионскую интригу окончательно.

С первых минут «Атлетико» чуть не открыл счет — после удара Карраско со штрафного мяч чуть не нырнул за спину тер Штегену. Но после этого уже «Барселона» понеслась вперед — Суарес и Ракитич проверили Облака дальними ударами. Давление привело к раннему голу после углового — Диего Коста неуклюже срезал мяч в свои ворота то ли задней поверхностью бедра, то ли более интимным местом.

Но чем дальше, тем больше «Атлетико» давил на слабые места «Барселоны» — особенно на фланги, открытые из-за использования Сетьеном схемы с ромбом. Карраско, Корреа и крайние защитники терзали оборону «Барсы» с флангов, и одна из контратак привела к пенальти — Видаль срубил в своей штрафной Карраско.

К мячу подошел Диего Коста, и за 15 минут превратился в главного антигероя матча — после автогола не смог переиграть тер Штегена. Однако судья заставил перебить пенальти — немецкий вратарь вышел из ворот. Плюс наградил Марка-Андре и Жерара Пике желтыми карточками. Очередной повод для каталонских болельщиков пожаловаться на судейство.

На этот раз удар исполнил Сауль, который развел вратаря и мяч по разным углам. До конца матча у «Барселоны» было территориальное преимущество — Месси и вовсе мог снова выводить хозяев вперед, но после его удара мяч облизнул штангу и ушел за лицевую. «Атлетико» атаковал не так масштабно, но не менее опасно. На удивление открытый матч двух команд.

В самом начале второго тайма «Атлетико» нарвался на пенальти — Фелипе цепанул бутсу Семеду в ситуации, где фолить было совсем необязательно. Месси элегантно исполнил одиннадцатиметровый и забил свой 700-й гол в карьере. Из действующих футболистов такое число мячей только у него и Криштиану Роналду.

Во втором тайме моментов был минимум — Диего Коста чуть не забил головой после подачи с фланга, а чуть позже заработавший пенальти Семеду сбил в штрафной Карраско, который заработал пенальти в первом тайме. Тер Штеген взял удар Сауля, но мяч все же заполз за ленточку. Очень обидно за немца — взял два пенальти, и два раза пропустил.