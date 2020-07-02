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22:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист сборной Франции извинился за резкое высказывание о Месси

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри принес извинения после резких высказываний в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

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Источник: AP 2020
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18
фотографий
18
фотографий
От лохматого мальчишки до бородатого лидера команды — один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси за 15 лет в игре сменил множество образов.

Ранее Дюгарри на RMC Sport заявил, что французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн потерял уверенность в себе. «Кого боится Гризманн? Парня ростом полтора метра и наполовину аутиста? Он должен ударить его по лицу, если возникнет проблема», — сказал Дюгарри.

«Я искренне сожалею о реакции на мои комментарии относительно Лионеля Месси, — приводит Daily Mail слова Дюгарри. — Я не хотел клеймить людей с аутизмом, это не было моей целью. Я прошу прощения у людей, которых я оскорбил».

Как отмечает издание, часть подкаста со словами Дюгарри про Месси была впоследствии вырезана.

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