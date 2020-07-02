Экс-футболист сборной Франции извинился за резкое высказывание о Месси

Источник: AP 2020

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий От лохматого мальчишки до бородатого лидера команды — один из лучших игроков в истории футбола Лионель Месси за 15 лет в игре сменил множество образов.

Ранее Дюгарри на RMC Sport заявил, что французский форвард «Барселоны» Антуан Гризманн потерял уверенность в себе. «Кого боится Гризманн? Парня ростом полтора метра и наполовину аутиста? Он должен ударить его по лицу, если возникнет проблема», — сказал Дюгарри.

«Я искренне сожалею о реакции на мои комментарии относительно Лионеля Месси, — приводит Daily Mail слова Дюгарри. — Я не хотел клеймить людей с аутизмом, это не было моей целью. Я прошу прощения у людей, которых я оскорбил».