Месси приблизился к уходу из «Барселоны»

Источник: AP 2020

Таким образом, 33-летний форвард приблизился к уходу из стана сине-гранатовых. Текущий контракт Месси с «Барселоной» истекает уже в 2021 году. Отмечается, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе.

2 июня сообщалось, что главный тренер каталонцев Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых решится по итогам чемпионата Испании. «Барселона» занимает вторую строчку, отставая от мадридского «Реала» на одно очко.

В феврале сообщалось о конфликте Месси с руководством «Барселоны». СМИ утверждали, что игрок недоволен обстановкой в команде и рассматривает вариант ухода из клуба.

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