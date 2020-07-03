Месси приблизился к уходу из «Барселоны»
Аргентинский нападающий Лионель Месси приостановил переговоры с каталонской «Барселоной» о новом контракте с клубом. Об этом сообщает AS, ссылаясь на радио Cadena Ser.
Аргентинский нападающий Лионель Месси приостановил переговоры с каталонской «Барселоной» о новом контракте с клубом. Об этом сообщает AS, ссылаясь на радио Cadena Ser.
Таким образом, 33-летний форвард приблизился к уходу из стана
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В феврале сообщалось о конфликте Месси с руководством «Барселоны». СМИ утверждали, что игрок недоволен обстановкой в команде и рассматривает вариант ухода из клуба.
Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».