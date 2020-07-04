«Смолевичи» и брестское «Динамо» забили друг другу по три мяча
Брестское «Динамо» не сумело одержать победу над «Смолевичами» в матче 16-го тура национального чемпионата. Игра завершилась со счетом 3:3.
Брестское «Динамо» не сумело одержать победу над «Смолевичами» в матче 16-го тура национального чемпионата. Игра завершилась со счетом 3:3.
СМОЛЕВИЧИ — ДИНАМО Бр — 3:3
Смолевичи. 3 июля. Стадион «Озерный». 19.00.
СМОЛЕВИЧИ: Лазовский — Василенок, Жевнеров (к), Бондаренко, Алибеков — Бутаревич (Щегрикович, 86) — По, Джигеро (Русак, 85), Макаров, Вакулич — Мухамедов (Александрович, 88).
Запасные: Гомелько.
ДИНАМО Бр: Павлюченко — Веретило (к), Павловец, Кики, Витус — Кривец, Быков — Савицкий (Седько, 73), Милевский, Печенин — Гордейчук.
Запасные: Наумович, Грибов, Черноок, Шестюк, Ковальчук, Лотыш.
ГОЛЫ: 0:1 — Жевнеров (3). 0:2 — Павловец (42). 1:2 — Вакулич (48). 2:2 — Мухамедов (56-п). 3:2 — Бутаревич (79). 3:3 — Гордейчук (81-п).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Витус (22), Мухамедов (35), Быков (39), Кривец (48), Бутаревич (53), Веретило (60), Печенин (77), Жевнеров (81).
УДАРЫ: 13 — 24.
В створ: 4 — 12
В штанги и перекладины: 2 — 0
Мимо: 5 — 6
Блокированные: 2 — 6.
УГЛОВЫЕ: 2 — 7.
ФОЛЫ: 19 — 14.
ОФСАЙДЫ: 3 — 3.