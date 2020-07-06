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00:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» победил «Рому» и догнал ее в турнирной таблице чемпионата Италии

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Хосе Кальехон (55-я минута) и Лоренцо Инсинье (82-я). У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (60-я).

«Наполи», занимающий шестое место в турнирной таблице Серии А, набрал 48 очков и догнал «Рому», идущую строчкой выше. Римляне опережают неаполитанцев по дополнительным показателям.

Наполи
2:1
Первый тайм: 0:0
Рома
Футбол, Италия, Тур 305.07.2020, 22:45 (МСК UTC+3)San Paolo
Главные тренеры
Дженнаро ГаттузоПаулу Фонсека
Голы
Хосе Кальехон(Мариу Руй)55′
Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)60′
Лоренцо Инсинье82′
Составы команд
1Алекс Мерет
13Пау Лопес
6Мариу Руй
2Давиде Дзаппакоста
22Джованни Ди Лоренцо
23Джанлука Манчини
65′
26Калиду Кулибали
48′
37Леонардо Спинаццола
20Петр Зелиньски
41Роджер Ибаньес
24Лоренцо Инсинье
21Жордан Верету
75′
44Константинос Манолас
63′
77Генрих Мхитарян
19Никола Максимович
9Эдин Джеко
4Диего Демме
7′70′
6Крис Смоллинг
30′
68Станислав Лоботка
20Федерико Фасио
8Фабиан Руис
86′
7Лоренцо Пеллегрини
9′76′
12Эльиф Эльмас
4Бриан Кристанте
80′
7Хосе Кальехон
70′
99Джастин Клайверт
66′
11Ирвинг Лосано
22Николо Дзаньоло
99Аркадиуш Милик
63′
14Дрис Мертенс
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
21Удары (всего)9
10Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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