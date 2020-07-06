«Наполи» победил «Рому» и догнал ее в турнирной таблице чемпионата Италии
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. «Наполи» одержал победу над «Ромой» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:1. У хозяев забили Хосе Кальехон (55-я минута) и Лоренцо Инсинье (82-я). У «Ромы» отличился Генрих Мхитарян (60-я).
«Наполи», занимающий шестое место в турнирной таблице Серии А, набрал 48 очков и догнал «Рому», идущую строчкой выше. Римляне опережают неаполитанцев по дополнительным показателям.
|Дженнаро Гаттузо
|Паулу Фонсека
|Хосе Кальехон(Мариу Руй)
|55′
|Генрих Мхитарян(Эдин Джеко)
|60′
|Лоренцо Инсинье
|82′
|1
|Алекс Мерет
|13
|Пау Лопес
|6
|Мариу Руй
|2
|Давиде Дзаппакоста
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|Джанлука Манчини
65′
|26
|Калиду Кулибали
48′
|37
|Леонардо Спинаццола
|20
|Петр Зелиньски
|41
|Роджер Ибаньес
|24
|Лоренцо Инсинье
|21
|Жордан Верету
75′
|44
|Константинос Манолас
63′
|77
|Генрих Мхитарян
|19
|Никола Максимович
|9
|Эдин Джеко
|4
|Диего Демме
7′70′
|6
|Крис Смоллинг
30′
|68
|Станислав Лоботка
|20
|Федерико Фасио
|8
|Фабиан Руис
86′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
9′76′
|12
|Эльиф Эльмас
|4
|Бриан Кристанте
80′
|7
|Хосе Кальехон
70′
|99
|Джастин Клайверт
66′
|11
|Ирвинг Лосано
|22
|Николо Дзаньоло
|99
|Аркадиуш Милик
63′
|14
|Дрис Мертенс
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|21
|Удары (всего)
|9
|10
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)