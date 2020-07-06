«Барселона» разгромила «Вильярреал». Месси отдал две голевые передачи
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Барселоне» со счётом 1:4.
В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Барселоне» со счётом 1:4.
Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ассистировали ему Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.
Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес. Хозяева отыгрались на 14-й минуте, отличился Жерар Морено. Вскоре «Барселону» вывел вперёд Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. В концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Антуан Гризманн с передачи Месси. На 71-й минуте Месси забил гол, но он был отменён с помощью VAR. В концовке встречи счёт до крупного довёл Ансу Фати с паса Жорди Альбы.
«Барселона», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (54) — на 5-м месте.
|Хавьер Кальеха
|Кике Сетьен
|Херард Морено
|14′
|Пау Торрес
|3′
|Луис Суарес(Лионель Месси)
|20′
|Антуан Гризманн(Лионель Месси)
|45′
|Ансу Фати(Жорди Альба)
|86′
|1
|Андрес Серхио Асенхо
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|2
|Перес Марио Гаспар
|15
|Клеман Лангле
|3
|Рауль Альбиоль
|18
|Жорди Альба
|4
|Пау Торрес
17′
|20
|Сержи Роберто
|18
|Альберто Морено
|22
|Артуро Видаль
|19
|Андре-Франк Замбо
|10
|Лионель Месси
|11
|Самуэль Чиквуэзе
|2
|Нелсон Семеду
60′
|8
|Санти Касорла
56′
|4
|Иван Ракитич
|14
|Ману Тригерос
|3
|Жерар Пике
82′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
45′
|33
|Рональд Араухо
|21
|Бруно Сориано
|5
|Серхио Бускетс
73′
|7
|Херард Морено
45′
|19
|Мартин Брэйтуэйт
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|9
|Луис Суарес
60′
|17
|Пако Алькасер
36′
|28
|Рики Пуч
|9
|Карлос Бакка
70′
|17
|Антуан Гризманн
72′
|34
|Фер Ниньо
|31
|Ансу Фати
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|18
|4
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)