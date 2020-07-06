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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» разгромила «Вильярреал». Месси отдал две голевые передачи

В матче 34-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» уступил «Барселоне» со счётом 1:4.

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Источник: AFP 2020

Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде, ассистировали ему Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Пау Торрес. Хозяева отыгрались на 14-й минуте, отличился Жерар Морено. Вскоре «Барселону» вывел вперёд Луис Суарес, которому ассистировал Лионель Месси. В концовке тайма преимущество каталонского клуба увеличил Антуан Гризманн с передачи Месси. На 71-й минуте Месси забил гол, но он был отменён с помощью VAR. В концовке встречи счёт до крупного довёл Ансу Фати с паса Жорди Альбы.

«Барселона», набрав 73 очка, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (54) — на 5-м месте.

Вильярреал
1:4
Первый тайм: 1:3
Барселона
Футбол, Испания, Тур 345.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаКике Сетьен
Голы
Херард Морено14′
Пау Торрес3′
Луис Суарес(Лионель Месси)20′
Антуан Гризманн(Лионель Месси)45′
Ансу Фати(Жорди Альба)86′
Составы команд
1Андрес Серхио Асенхо
1Марк-Андре тер Штеген
2Перес Марио Гаспар
15Клеман Лангле
3Рауль Альбиоль
18Жорди Альба
4Пау Торрес
17′
20Сержи Роберто
18Альберто Морено
22Артуро Видаль
19Андре-Франк Замбо
10Лионель Месси
11Самуэль Чиквуэзе
2Нелсон Семеду
60′
8Санти Касорла
56′
4Иван Ракитич
14Ману Тригерос
3Жерар Пике
82′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
45′
33Рональд Араухо
21Бруно Сориано
5Серхио Бускетс
73′
7Херард Морено
45′
19Мартин Брэйтуэйт
23Бордонадо Мойсес Гомес
9Луис Суарес
60′
17Пако Алькасер
36′
28Рики Пуч
9Карлос Бакка
70′
17Антуан Гризманн
72′
34Фер Ниньо
31Ансу Фати
Статистика
1Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
4Удары в створ12
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
11Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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