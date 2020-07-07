Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й
Загруженный вечер.
Загруженный вечер.
Супергерой 34-го тура Ла Лиги — вингер «Севильи» Лукас Окампос. Сложно представить, что нужно сделать, чтобы превзойти вклад Окампоса в победу над «Эйбаром».
Сначала все шло
В супергероя Окампоса превратили сумасшедшие минуты в самом конце, когда «Севилье» нужно было сохранить счет 1:0.
Хроника невероятной концовки в деталях:
• На 96-й минуте «Севилья» внезапно упустила банальный заброс «Эйбара»: после скидки форвард Кике Гарсия сыграл на опережение и с угла вратарской пробил мимо Томаша Вацлика — попал в штангу пустых ворот, а пока мяч туда катился, сам нападающий влетел во вратаря. На повторах видно, что Гарсия совершенно не думал о будущем контакте, но попал Вацлику в опорную — вратарь скорчился от боли. Судья дал несколько сигналов, игроки приняли это за финальный свисток, хотя на самом деле он просто призывал поскорее выйти врачей.
• Следующие пять минут доктора испытывали левую ногу Вацлика: морозили, дергали, но максимум, чего добились — пары секунд на ногах. Как только Томаш встал, сразу же понял, что не выдержит. Его прибежал утешить
• Пока ждали носилки, укладывали туда Вацлика и уносили, перевалило за 100-ю минуту. Перчатки и свитер с травмированного вратаря перешли к автору гола Окампос. Осталось сыграть один эпизод, но это был аут «Эйбара» — естественно, к воротам подтянулись все, в том числе и Дмитрович — единственный настоящий вратарь, оставшийся на поле.
• «Севилья» дважды проиграла борьбу головой, в итоге мяч выскочил прямо к Дмитривичу на линию вратарской. Кипер «Эйбара» пробил в падении — но Окампос, сначала дернувшись на выход,
«С какой ты планеты?», — поинтересовался после финального свистка твиттер «Севильи». Окампос стал первым за 6 лет полевым игроком, сделавшим сэйв после того, как вынужденно стал вратарем (в марте 2014-го перчатки в матче против «Барселоны» не зря нацепил защитник «Эспаньола» Хави Лопес).
«Тренер вратарей сказал мне не выходить из ворот и оставаться между штангами. Я так и сделал и сумел отбить мяч», — рассказал Окампос.
|Хулен Лопетеги
|Хосе Луис Мендилибар
|Лукас Окампос(Гонсалес Хесус Навас)
|56′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Марко Дмитрович
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|2
|Эстебан Бургос
|20
|Диегу Карлос
|11
|Рафа Суариш
|10
|Эвер Банега
90+1′
|12
|Паулу Андре Оливейра
|25
|Фернанду Режес
|24
|Альваро Техеро
|5
|Лукас Окампос
|18
|Себастьян Кристофоро
|3
|Серхи Гомес
14′79′
|6
|Серхио Диас Альварес
37′88′
|17
|Неманья Гудель
|33
|Мигель Атиенса
|18
|Серхио Эскудеро
80′
|8
|Папакули Диоп
77′
|23
|Серхио Регилон
|16
|Пабло Де Бласис
|21
|Оливер Торрес
63′
|10
|Эдуардо Экспосито
68′
|24
|Хоан Хордан
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
|11
|Мунир Эль-Хаддади
79′
|9
|Аметльер Серхио Энрич
88′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
|19
|Люк де Йонг
63′
|22
|Такаси Инуи
77′
|15
|Юссеф Эн-Несири
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|19
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)