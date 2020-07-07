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11:43 (мск), источник: Sports.Ru

Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й

Загруженный вечер.

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Источник: AFP 2020

Супергерой 34-го тура Ла Лиги — вингер «Севильи» Лукас Окампос. Сложно представить, что нужно сделать, чтобы превзойти вклад Окампоса в победу над «Эйбаром».

Сначала все шло более-менее привычно: на 56-й минуте Лукас замкнул кросс Хесуса Наваса. 13 голов аргентинца принесли «Севилье» 13 очков и позволяют клубу держаться в зоне ЛЧ. Для Окампоса это уже самый результативный сезон в карьере: он пришел летом из «Марселя» и никогда прежде не забивал больше 9 мячей в лиге.

В супергероя Окампоса превратили сумасшедшие минуты в самом конце, когда «Севилье» нужно было сохранить счет 1:0.

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Хроника невероятной концовки в деталях:

• На 96-й минуте «Севилья» внезапно упустила банальный заброс «Эйбара»: после скидки форвард Кике Гарсия сыграл на опережение и с угла вратарской пробил мимо Томаша Вацлика — попал в штангу пустых ворот, а пока мяч туда катился, сам нападающий влетел во вратаря. На повторах видно, что Гарсия совершенно не думал о будущем контакте, но попал Вацлику в опорную — вратарь скорчился от боли. Судья дал несколько сигналов, игроки приняли это за финальный свисток, хотя на самом деле он просто призывал поскорее выйти врачей.

• Следующие пять минут доктора испытывали левую ногу Вацлика: морозили, дергали, но максимум, чего добились — пары секунд на ногах. Как только Томаш встал, сразу же понял, что не выдержит. Его прибежал утешить вратарь-соперник Марко Дмитрович — и это было не последнее, чем серб отметился в чужой штрафной.

• Пока ждали носилки, укладывали туда Вацлика и уносили, перевалило за 100-ю минуту. Перчатки и свитер с травмированного вратаря перешли к автору гола Окампос. Осталось сыграть один эпизод, но это был аут «Эйбара» — естественно, к воротам подтянулись все, в том числе и Дмитрович — единственный настоящий вратарь, оставшийся на поле.

• «Севилья» дважды проиграла борьбу головой, в итоге мяч выскочил прямо к Дмитривичу на линию вратарской. Кипер «Эйбара» пробил в падении — но Окампос, сначала дернувшись на выход, все-таки остался на лицевой и среагировал на удар Дмитровича! «Эйбар» придумал и добивание — но к тому моменту в воротах стояли уже трое полевых (только один в перчатках и с правом играть руками), а из пустых выбил Навас. Победу «Севильи» спасли те же, кто сделал решающий гол.

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«С какой ты планеты?», — поинтересовался после финального свистка твиттер «Севильи». Окампос стал первым за 6 лет полевым игроком, сделавшим сэйв после того, как вынужденно стал вратарем (в марте 2014-го перчатки в матче против «Барселоны» не зря нацепил защитник «Эспаньола» Хави Лопес).

«Тренер вратарей сказал мне не выходить из ворот и оставаться между штангами. Я так и сделал и сумел отбить мяч», — рассказал Окампос.

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Форвард-вратарь — чудесное сочетание для клуба, за который когда-то играл Адрес Палоп, вратарь, забивший в 1/8 финала Кубка УЕФА.

Севилья
1:0
Первый тайм: 0:0
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 346.07.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиХосе Луис Мендилибар
Голы
Лукас Окампос(Гонсалес Хесус Навас)56′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Марко Дмитрович
16Гонсалес Хесус Навас
2Эстебан Бургос
20Диегу Карлос
11Рафа Суариш
10Эвер Банега
90+1′
12Паулу Андре Оливейра
25Фернанду Режес
24Альваро Техеро
5Лукас Окампос
18Себастьян Кристофоро
3Серхи Гомес
14′79′
6Серхио Диас Альварес
37′88′
17Неманья Гудель
33Мигель Атиенса
18Серхио Эскудеро
80′
8Папакули Диоп
77′
23Серхио Регилон
16Пабло Де Бласис
21Оливер Торрес
63′
10Эдуардо Экспосито
68′
24Хоан Хордан
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
11Мунир Эль-Хаддади
79′
9Аметльер Серхио Энрич
88′
14Хесус Хоакин Сусо
19Диас де Оливейра Шарлес
19Люк де Йонг
63′
22Такаси Инуи
77′
15Юссеф Эн-Несири
21Санчес Хиль Педро Леон
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)19
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
11Угловые8
11Фолы16
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Севилья
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