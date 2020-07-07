Окампос сделал вообще все для победы «Севильи»: забил, а потом стал вратарем и потащил удар кипера «Эйбара» на 101-й

Источник: AFP 2020

Супергерой 34-го тура Ла Лиги — вингер «Севильи» Лукас Окампос. Сложно представить, что нужно сделать, чтобы превзойти вклад Окампоса в победу над «Эйбаром».

Сначала все шло более-менее привычно: на 56-й минуте Лукас замкнул кросс Хесуса Наваса. 13 голов аргентинца принесли «Севилье» 13 очков и позволяют клубу держаться в зоне ЛЧ. Для Окампоса это уже самый результативный сезон в карьере: он пришел летом из «Марселя» и никогда прежде не забивал больше 9 мячей в лиге.

В супергероя Окампоса превратили сумасшедшие минуты в самом конце, когда «Севилье» нужно было сохранить счет 1:0.

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Хроника невероятной концовки в деталях:

• На 96-й минуте «Севилья» внезапно упустила банальный заброс «Эйбара»: после скидки форвард Кике Гарсия сыграл на опережение и с угла вратарской пробил мимо Томаша Вацлика — попал в штангу пустых ворот, а пока мяч туда катился, сам нападающий влетел во вратаря. На повторах видно, что Гарсия совершенно не думал о будущем контакте, но попал Вацлику в опорную — вратарь скорчился от боли. Судья дал несколько сигналов, игроки приняли это за финальный свисток, хотя на самом деле он просто призывал поскорее выйти врачей.

• Следующие пять минут доктора испытывали левую ногу Вацлика: морозили, дергали, но максимум, чего добились — пары секунд на ногах. Как только Томаш встал, сразу же понял, что не выдержит. Его прибежал утешить вратарь-соперник Марко Дмитрович — и это было не последнее, чем серб отметился в чужой штрафной.

• Пока ждали носилки, укладывали туда Вацлика и уносили, перевалило за 100-ю минуту. Перчатки и свитер с травмированного вратаря перешли к автору гола Окампос. Осталось сыграть один эпизод, но это был аут «Эйбара» — естественно, к воротам подтянулись все, в том числе и Дмитрович — единственный настоящий вратарь, оставшийся на поле.

• «Севилья» дважды проиграла борьбу головой, в итоге мяч выскочил прямо к Дмитривичу на линию вратарской. Кипер «Эйбара» пробил в падении — но Окампос, сначала дернувшись на выход, все-таки остался на лицевой и среагировал на удар Дмитровича! «Эйбар» придумал и добивание — но к тому моменту в воротах стояли уже трое полевых (только один в перчатках и с правом играть руками), а из пустых выбил Навас. Победу «Севильи» спасли те же, кто сделал решающий гол.

«С какой ты планеты?», — поинтересовался после финального свистка твиттер «Севильи». Окампос стал первым за 6 лет полевым игроком, сделавшим сэйв после того, как вынужденно стал вратарем (в марте 2014-го перчатки в матче против «Барселоны» не зря нацепил защитник «Эспаньола» Хави Лопес).

«Тренер вратарей сказал мне не выходить из ворот и оставаться между штангами. Я так и сделал и сумел отбить мяч», — рассказал Окампос.